塔斯馬尼亞祕境處處驚奇

2018年12月01日 04:11 中國時報 何書青 （澳洲傳真） 報導（澳洲傳真）

模樣呆萌的袋熊是澳洲明星動物之一，在搖籃山經常可發現牠們的蹤跡。（何書青攝）

沙袋鼠是旅途中的驚喜嬌客，有時甚至能見到懷中有可愛的沙袋鼠寶寶。（何書青攝）

斯丹尼盛產海鮮，其龍蝦更是出名美味。（何書青攝）

塔州水質純淨，所產出的生蠔是經典必吃。（何書青攝）

亞瑟港在19世紀是關押上萬名流犯的著名監獄，現在成了極富故事性的旅遊美地。（何書青提供）

爬上大堅果能俯瞰壯觀海灣和愜意的鎮上風光，遊客也可搭乘纜車上下山。（何書青攝）

在海菲爾德古蹟可遠眺有「海上烏魯魯」美稱的大堅果。（雄獅旅遊提供）

斯丹尼的「海豹遊船」，帶遊客一睹上千隻野生海豹的壯觀畫面。（何書青攝）

塔斯馬尼亞是澳洲唯一島州，孤懸在澳洲大陸的東南方，與墨爾本隔海相望。它的遺世獨立，像帶有使命般，完整地保存著獨樹一格的生態景觀、特有物種和歷史遺跡，是一處默默等待著驚豔訪客的祕境，12月至2月適逢澳洲夏季，正是旅人造訪「塔州」的最佳時機。

塔州有近40％的地域被列為國家公園、自然保護區或世界自然遺產，無論去向何處，沿路景色皆為景點。旅途中最常見的可愛畫面，便是一群群在遼闊草原上優閒吃草的牛羊，車輛疾駛而過時，有的牛隻還會好奇地抬頭注視，像是人類驚擾了這步調緩慢而優美的淨土；身型嬌小的沙袋鼠也是旅途中可能出現的驚喜嬌客，有的懷裡甚至窩著更小的沙袋鼠寶寶，模樣可愛。

搖籃山一日見四季

占地16萬1000公頃的「搖籃山－聖克萊爾湖國家公園」，是來塔州最值得征服的絕美仙境之一。海拔1545公尺的搖籃山是古代冰河時期遺跡，因山峰下凹的弧形貌似搖籃床而得名；這裡天氣變化快速，當地人都笑說「在搖籃山一日就可見四季」，因此春夏秋冬的衣服都得備上，然而多變的氣候，也為搖籃山裝扮出百變風情。

搖籃山有多條健行小徑，無論選擇哪條路徑，獨有而豐富的自然生態使景色變換多姿，空氣中盡是原始森林的純淨清香，也是澳州呆萌的明星動物「袋熊」經常出沒之地。偌大園區中，「鴿子湖」是必訪的指標性景點，隨著環湖步道漫步而上，山水絕景盡收眼底；天氣好時，廣闊的湖面澄碧如鏡，搖籃山如畫般倒映在湖中；陰雨時，雲霧中的搖籃山則顯盡孤傲神祕之美。

亞瑟港變觀光景點

塔州延伸出的塔斯曼半島上，有處美如世外桃源的歷史遺址「亞瑟港」。難以想像在1830年至1877年間，它是關押上萬名重犯、被稱人間煉獄的監獄，監獄、刑罰室、工廠、教堂、醫院、精神病院、住宅等30多座建築，多是囚犯血汗勞力的成果；隨著此地被改建為觀光景點，當年的肅殺之氣早已煙消雲散，但隨導覽人員細訴當年，時空彷彿回到大英帝國殖民時代，眼前也不禁模擬出那令人好奇、長達半世紀的黑暗流犯史。

現被列為世界自然與文化雙重遺產的亞瑟港，像是上帝建造的完美監獄，三面臨海，鯊魚環伺，唯一連接到本島的陸地最窄僅30公尺寬，當時分布著士兵與惡犬看守；隔離島般的亞瑟港，是既美麗又令囚犯絕望的禁錮之地，即便不設置圍牆，半世紀來越獄成功者屈指可數。如今，每間牢房門上寫著已逝囚犯的姓名和血淚故事，令人不寒而慄，卻也讓訪客更感自由可貴；遊客還能乘船出海，遊覽埋葬上千人的「死亡之島」和嚴厲出名的「少年監獄」等小島。

監獄關閉後曾遭祝融之災，反倒讓過往的陰暗囚房終見天日，豔陽下殘存的斑駁磚瓦牆面，獨留囚犯們用生命與歲月磨出的各式痕跡。從牢中鐵窗望出，湛藍色天空、油亮綠地和碧海，被沉默的鐵條冷酷切割成一條條僵硬色塊，是絕大部分囚犯終其一生的視野，外頭的明媚風光，是他們痛苦中的一絲療癒，還是令人更渴望自由的無情煎熬？

斯丹尼搭纜車賞景

塔州西北部海岸還有一座名為斯丹尼（Stanley）的迷人小鎮，有著海灣、大海、綠地、一座座愜意小屋，交織出童話故事般的夢幻景色。塔州最著名的地標「大堅果（The Nut）」也座落在此，高152公尺、擁1300萬年歷史的巨大古老火山岩層，有「海上烏魯魯」美譽，攻頂容易，步行約20分鐘，便能傲視壯闊的海岸、群山，也可搭乘纜車上下山。

「海豹遊船」最能感受斯丹尼活躍熱情的生命力，搭乘遊覽船出航，20幾分鐘便能開到海上一塊大礁岩旁，上千隻野生海豹在岩上或坐或躺，甚至上演著跳海玩水的有趣戲碼，翱翔在天空的鸕鶿也與牠們作伴，療癒力十足，是難得一見的壯觀景象。

來塔州建議跟團旅遊，推薦雄獅旅遊的「經典塔斯馬尼亞原生態探祕8日」，除包含上述經典景點，還可造訪塔州首府荷巴特市、欣賞Richmone里奇蒙古橋、參觀陳奕迅也留下過畫作的謝菲爾德壁畫小鎮，還有ROSS魔女宅急便烘焙坊、海菲爾德古蹟、果園或蜂蜜農場、酒莊等，也可品嘗生蠔和龍蝦、在塔瑪峽谷澳式莊園大啖BBQ及享受貴婦般的下午茶，還能一探有「塔斯馬尼亞惡魔」之稱的袋獾真面目，夜晚更有追尋野生企鵝的有趣行程。

(中國時報)