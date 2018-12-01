文華東方 耶誕璀璨佳節送暖偏鄉

2018年12月01日 04:11 中國時報 劉育良 報導

北極熊玩偶做公益，讓過節增添溫馨情。（台北文華東方酒店提供）

各式耶誕甜點造型巧奪天工，美麗和美味兼具。（台北文華東方酒店提供）

耶誕樹亮燈，閃耀了耶誕、跨年節慶的快樂氛圍，在歡愉、浪漫的氣息中，也傳遞年末送暖的溫馨情。台北文華東方酒店一如往年，館內各餐廳端出年終盛宴、藉以慰勞大家一整年的辛勞，更沒忘記偏鄉地區學童，情牽公益，在冷冷的季節中燃愛。

文華東方酒店是頂級奢華餐飲的代表，也是藏愛、布愛的大本營，開幕迄今接連4年，從沒忘記台灣偏鄉學童，以耶誕之名行公益之實。今年，文華餅房特別推出「分享愛」耶誕北極熊，由酒店行政西點主廚Hin（任樂軒）運用巧克力，打造出可愛俏皮的耶誕北極熊，每隻熊肚子內還藏有手工耶誕餅乾和巧克力，兼具好吃好玩樂趣。

耶誕北極熊應景而來，更肩負著散布歡樂散布愛的重任，每個780元的耶誕北極熊，販售之全數盈餘將捐贈給台東縣成功鎮的三民國小，支持其原住民兒童棒球發展計畫，幫助學童添購教學用具。文華東方酒店冀望每一隻耶誕北極熊，都像是一個愛的天使，累積眾人的愛心，讓遠在台東的小朋友，也能感染到耶誕的祝福，讓他們在球場上發光發亮。這場「分享愛」公益善舉即日起開始，直到12月25日。

午餐套餐2180元起

耶誕的歡樂，三五好友或是親人齊聚，享用一頓豐盛大餐，更能有感節慶的味道。榮獲米其林推薦及義大利紅蝦一叉等國際殊榮的Bencotto義大利餐廳，由義籍型男主廚雅克柏弗西（Iacopo Frassi）嚴選當令食材，演繹一系列義大利當代耶誕美饌，讓饕客不用遠赴義大利、就可方便品嘗最道地的義式耶誕料理。

型男主廚精心端上好菜，在12月24日、25日推出節慶限定3道式午間套餐，每位2180元、以及每位2580元的4道式午間套餐，包括藍龍蝦搭青醬佐洋芋沫及魚卵醬、紅蝦及墨汁檸檬麵餃佐茵陳蒿海鮮高湯等美食，盡在眼前。

跨年餐點送上驚喜

此外，12月22日、23日午餐時段，22日到25日晚餐時段則提供義式耶誕限定套餐，5道式套餐每位3580元，7道式則為4380元。當然，過完耶誕就等跨年，12月31日晚餐時段，每位4880元、共7道式晚間套餐驚豔登場，讓今年的最後一道壓軸晚餐，為2018年畫下圓滿句點，而點用此道跨年晚餐者，可獲贈義大利氣泡酒乙杯，高舉酒杯送舊迎新！

「文華Cafe」又是另一風情再現！主廚馮俊傑獻技，豐富澎派的耶誕、新年限定美饌，如威靈頓牛排搭蘋果醬、爐烤火雞、波士頓龍蝦水管麵及慢燉羊肩佐扁豆等，每一道都是上選、每一口都是好滋味。一系列多元餐飲活動，包括12月22日至30日每周六、日供應的耶誕限定「週末午間鮮‧吃‧吧」，每人2080元起；以及12月21日至25日晚餐時段推出的耶誕限定「晚間饗‧吃‧吧」，每人2280元；12月28日到2019年1月1日新年限定「晚間饗‧吃‧吧」，每人為2280元，不同日期、不同時段，餐飲各自精彩。

下午茶濃濃耶誕味

也許，只想品嘗下午茶的怡然自得，「文華Cafe」即日起至12月25日，行政西點主廚Hin（任樂軒）特別設計耶誕精緻下午茶，3層架上擺滿各式甜、鹹點，節慶味濃厚，每人1080元起。在「青隅」，行政西點主廚Hin（任樂軒）發揮巧思，串起麋鹿、薑餅屋、耶誕花圈、鈴鐺及耶誕樹等節慶元素，吃下滿滿的耶誕味，也把美食給藝術化了。活動即日起至12月25日至期間限定，每位1350元起。

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台北文華東方酒店

電話：（02）2715-6888

地址：台北市敦化北路158號

(中國時報)