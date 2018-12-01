金凱德吳珝陽 耶誕聚餐浪漫滿分

2018年12月01日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越信義A9 2F「福里安花神」耶誕節限定甜點「耶誕小紅帽」280元+10％，氣泡香檳慕斯搭配黑醋栗、戚風粉紅輕蛋糕；12月1日至明年元旦點餐，可用150元+10％加點原價300元的福里安花神D.O.C.白酒。 （新光三越提供）

吳珝陽（左起順時針）和金凱德在新光三越信義A9 6F PACKIE，店內藝術家壁畫與窗外夜景相互輝映。無酒精的Virgin Mojito 250元；瑞麗香辣金螃蟹780元，12月6日前內用點購，每人送1杯150元洛神花shot；糊辣爆炒鮮蝦450元、高粱基底的百香烏龍350元。（JOJ PHOTO攝）

新光三越信義A9 4F WILDWOOD嚴選在地食材，22日至25日推出耶誕菜單，每人2080元+10％起；原木燒烤的波士頓龍蝦是其中一道主菜。（新光三越提供）

新光三越信義A9 6F MUCHOYAKI食材講究，美國頂級乾式帶骨肋眼牛排1.4kg，3980元起。（新光三越提供）

新光三越信義A9 8F「老乾杯」耶誕和牛雙人拼盤（附白飯），3600元。（新光三越提供）

新光三越信義A9 7F「初魚料亭」耶誕雙人套餐，包含長崎黑鮪魚大腹、磯煮白鮑魚龍蝦俱足煮、帝王蟹雲丹燒、松露熊本和牛等10多道餐點，每人6000元。（新光三越提供）

新光三越信義A9 3F「小後苑」阿里山水姑娘680元（左起）+山間情意400元。（新光三越提供）

新光三越信義A9 6F「CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館」驚喜耶誕歡聚餐，加拿大原味鮮甜蒸煮龍蝦x1、法國塔提歐NO.2生蠔x6、哈內凡杜拉酒莊氣泡酒x2，原價5420元、特價3980元，限4人以上同行點餐，菜色以現場為準。（新光三越提供）

伊林娛樂金凱德和吳珝陽外型登對有如小情侶，事實上是無話不談的莫逆之交，兩人趁本月進入耶誕節、跨年歡聚旺季，搶先到新光三越台北信義新天地A9，享用米其林主廚林明健執掌的「WILDWOOD」原木燒烤料理和新派川菜「PACKIE」，提前感受節慶氛圍。

吳珝陽生日是7月4日美國國慶，骨子裡比台美混血的金凱德還「美國」，每到過耶誕節，家裡必布置耶誕樹，小時候還會乖乖做家事、掛襪子等候禮物；直到念國一時聽到爸媽說「禮物還沒買」，才知沒有耶誕老公公傷心大哭。但此後仍無損於對耶誕節的熱愛，高中至今10多年每年必和好友吃大餐、交換禮物，「我愛聽耶誕歌曲、最愛過耶誕節」。

聯名酒吧陣容堅強

金凱德5歲時就懷疑世上沒耶誕老人，為了向爸媽證明真相，跟小1歲的弟弟在睡前鎖緊門窗，隔天卻仍有禮物，才知是爸媽用心良苦。往年耶誕節因靠近月考大多在溫書，今年要去大陸拍戲，第一次離鄉在外過節，期待之餘免不了焦慮。

這天，兩人在夜景環繞中品嘗美食佳餚，輕鬆聊著兒時的回憶和未來的計畫，他們所在的新光三越信義A9 20家餐廳包羅萬象，米其林星級、台、韓、馬、日、美料理都有，燒肉、火鍋、川菜統包，紅酒、白酒、香檳、威士忌、調酒超齊全，是全天候的美食新聚場，可滿足好友、家人、情人白天到深夜各種聚會需求。

10月6F、7F餐廳街到位後，5成的店家營業至24時或凌晨2時、8成供應餐酒，成功打造「深夜食堂」，A9店長孫紹 眭磳隉A餐酒可增加歡聚的多元性和豐富性，A9以全新的「時髦美食聚落」、「跨界美食集散地」吸引25歲至35歲時髦的年輕男女客層群聚集用餐，2個月來業績明顯翻倍成長。

所謂跨界就是餐廳聯名酒吧，像是名人愛的頂級日式涮涮鍋「橘色涮涮屋」x知名酒吧Abrazo Bistro；無國界料理的「CHAMBISTRO享‧香檳海鮮餐酒館」x號稱香檳界愛馬仕的「Louis Roederer香檳」；日式無菜單板前料理「初魚料亭xSake maru」，由日本唎酒師嚴選日本在地釀酒廠限量珍稀地酒，限量的清酒這次沒喝到，下次就沒了；台式料理「銀杏」新成立的PACKIEx潮吧FOURPLAY。

訂候位一指搞定

獲米其林肯定的「牛排教父」鄧有癸全新的「MUCHOYAKI」、世界最美咖啡店「福里安花神」都可搭配餐酒；ENOTECA精選世界各地進口葡萄酒；「小後苑」有超過2000款威士忌，近期的新菜單可吃到道地的魷魚螺肉蒜；「老鼎旺」麻辣鍋與凍高粱是冰火絕佳組合；食材來自築地市場的「海鮮BAL築地拓海」，與MAiSEN邁泉豬排都有日式figh ball小酌；韓式料理「兩班家」可喝到正宗的韓式燒酒，深夜食堂、深夜大人味酒吧陣容堅強。

PACKIE和WILDWOOD是網美打卡熱門店，MUCHOYAKI CP值高、討論度也高；橘色涮涮屋和MUCHOYAKI可看到台北101，PACKIE可觀賞香堤大道和大樓串聯的天際線，WILDWOOD戶外露台能將夜景盡收眼底。加上瓦城全新概念店、欣葉台菜、老乾杯、紅豆食府、金爸爸等，用新光三越美食訂候位服務都可一指搞定耶誕大餐。

綜觀A9，結合「新加舊、中加外，且餐廳跨界酒吧」，孫紹堃表示即日起至10日還有機會訂到想要的餐廳和時段，月中進入訂位高峰，加上耶誕節不在周末，22、23日是黃金周，且熱度會延續到跨年4天連假。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)