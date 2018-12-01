2018年12月01日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

遠東SOGO忠孝館延續周年慶「You are my best friend！」的SNOOPY系列主題，在廣場上集合SNOOPY家族人物，加上閃耀的耶誕燈飾、禮物盒，繽紛熱鬧。（SOGO提供）

新光三越台北信義新天地以「一起歡樂耶誕」為主題，獨家搭起信義區最高的17米耶誕樹，加上10呎高LINE FRIENDS夢幻實景、巨型繽紛禮物盒，與長300米、50萬顆的耶誕燈海，每晚17時至22時整點有璀璨雪花燈光秀。（讀者提供）

奇美博物館「HOHOHO耶誕周末」活動，戶外有13米的「幸福耶誕樹」；15、16、22、23日4天活動現場售票300元，ibon售票系統預售票250元，12歲以下兒童免費入場。（奇美博物館提供）

新光三越台中中港店8米高的「盒你在一起」耶誕樹，號召LINE FRIENDS人氣角色大集合。（新光三越提供）

板橋大遠百以新北市歡樂耶誕城吉祥物桑塔熊，搭造「桑塔熊禮物光廊」，桑塔熊造型多變，還有拍貼機等互動裝置，吸睛可愛。（板橋大遠百提供）

新光三越信義A9 2F「福里安花神」延續一貫的藝術氛圍，在戶外展示藝術作品「The Secret of Light光的祕密」，裡外一致。（新光三越提供）

新光三越台南新天地「耶誕奇幻樂園」，由耶誕迷宮「冰河奇遇」、8米高的「閃耀星光-希望噴泉」組成，迷宮入口以耶誕裝飾彩球為概念設計。（新光三越提供）

統一時代百貨台北店「愛Sharing」今年以時尚米蘭為主題，採用米蘭教堂的窗櫺與彩繪花窗元素妝點耶誕樹「Purple Wish」，還有咖啡杯、真愛光廊等浪漫裝置，每周有義式傳統舞蹈、街頭藝人、午後電音節、魔術秀等主題互動表演，平安夜當晚6時半舉辦點燈活動，25日前每晚6時至9時有整點燈光秀。（統一時代提供）

大葉高島屋的耶誕樹則請來北市人氣吉祥物加持，今年以「耶誕同樂會」為主題，在樹上以黃色五線譜環繞，加上滿滿的紅色音符以呼應主題，樹下許多禮物盒及玫瑰點綴，最特別的是與台北市政府合作的活動吉祥物「熊讚」玩偶，將穿著大葉高島屋限定版的薑餅人圖騰紅色上衣現身。（大葉高島屋提供）

高雄漢神巨蛋今年祭出13米高的巨大耶誕樹，樹上設計多個小窗戶，透出暖暖的黃色燈光，另以幸福樹屋的概念，設計出溫馨暖和歐風布置的小樹屋，民眾可拍照打卡，感受芬蘭耶誕村的氣氛。（漢神巨蛋提供）

台中廣三SOGO以「音樂盒」、「許願」為主題，在1樓廣場打造出大型的禮物音樂盒迎接耶誕節，裡頭還有來自源於非洲的傳統樂器「KALIMBA拇指琴」，23日前錄下彈奏拇指琴最有創意的影片參加活動，即可參加傳遞幸福的拇指琴抽獎，音樂盒的周圍共有3處設有QR CODE，民眾還可在25日前參加「尋找奇蹟」活動以獲得兌換券，完成任務即可獲得耶誕小禮物。（廣三SOGO提供）

京華城在戶外區打造3層樓高的浪漫粉色耶誕樹，運用2萬顆LED燈，樹上鑲上粉色的耶誕球交織著白色的雪花，樹頂的幸運星閃耀如鑽石。沿八德路、東寧路長達165米走道上也結合了近2萬顆LED燈飾，打造銀河般瀑布燈海，至於市民廣場，則以近3萬顆LED燈飾，在長達20米的樹海中布滿藍白色星光燈飾。（京華城提供）

比漾廣場「可愛公主許願屋」繽紛耶誕樹下的白色小屋旁，聚集多位Q版的迪士尼公主，是親子、網美駐足、拍照打卡的景點。（比漾廣場提供）

Global Mall環球購物中心在全台各店設立了5米高的「翻糖星球耶誕樹」供民眾拍照，現場可用手機掃描QR Code，創作自己獨家版耶誕樹，還可加上祝福語句與親友分享，另還搭配AR互動裝置，同時點亮千株耶誕樹，讓全台各店同步歡慶耶誕節。（Global Mall提供）

微風廣場魔幻天空樹，以3000顆夢幻漂浮氣球組成12米高的耶誕樹，設計概念為「希望大家在遨翔天際時，記起擁有的夢想，帶著熱情實現願望」。（微風提供）

新光三越台北信義新天地「轉角遇到LINE FRIENDS，耶誕限定好禮帶回家」，25日前與17米耶誕樹及各角落LINE FRIENDS禮物合拍照打卡，有機會周周抽「耶誕限定好禮」。（讀者提供）

Global Mall環球購物中心再度打出人氣卡通牌，獨家與療癒又可愛的「翻糖星球」合作，在全台各店設立了5米高的「翻糖星球耶誕樹」供民眾拍照。（Global Mall提供）

今（1日）起進入耶誕節歡慶月，全台百貨搭起耶誕樹、裝置藝術和各式造景，成為網美熱拍打卡勝地。萌度超高的「LINE FRIENDS」人氣角色總數逾1600個，進駐全台新光三越，搭配百萬顆浪漫燈海打造最萌打卡點。

遠東SOGO的SNOOPY、板橋大遠百的桑塔熊、比漾廣場的Q版迪士尼公主也走卡哇伊療癒路線；統一時代台北店則帶來米蘭的美景，不用出國都可遨遊時尚之都。在百貨之外，奇美博物館首次推出「HOHOHO耶誕周末」系列活動，從白天到夜晚一次飽覽「必看典藏」，體驗「音樂派對」、「耶誕快樂市集」、「幸福耶誕樹」、「耶誕老公公遊行」等。

(中國時報)