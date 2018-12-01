王尹平領軍 春夏新裝搶先看

王尹平穿著潘怡良GIOIA PAN的金色針織禮服，走起台步魚尾搖曳生姿。（趙雙傑攝）

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中國時報
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東裝男服SILZENCE men看得到大膽印花與鮮明對比色的設計。（趙雙傑攝）
JENN LEE使用兩截式設計，強調的是女性腰部線條。圖為伊林模特萬學安。（趙雙傑攝）

首屆「台北時裝周」11月30日舉行展前記者會，伊林名模王尹平領軍，帶大家搶先目睹8大台灣知名品牌SS19春夏新裝。王尹平穿著潘怡良設計的金色亮片魚尾禮服，宛如美人魚出水般閃閃發光，然而一下台她誠實地直呼超緊張，「老師是『針織女王』耶，很怕最近變胖穿不下！」

為了走秀 只吃芭樂

王尹平身上禮服由3位師傅用手搖機以手工編織和勾針方式完成，耗時1個月，使用蕾絲布和針織金蔥紗線，打造輕盈柔軟的貼身質地。她笑說為此已節食2、3天，傍晚5點前就吃完晚餐，餓了只能吃芭樂或喝水，有大食怪之稱的她要撐到下周走秀完畢，預計要忍餓10天才能大吃大喝。

昨天伊林模特分別穿上UUIN、Seivson、東裝男服SILZENCE men、JENN LEE、沙布喇‧安德烈SABRA ANDRE、JUST IN XX、潘怡良GIOIA PAN、CHARINYEH的服裝，搶先揭幕2019春夏最新作品。首屆「台北時裝周」在台灣戲曲中心登場，邀請近40位台灣服裝設計師共同於6日的開幕式演出，7、8日舉辦8場獨立品牌秀。

(中國時報)

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