麥克B喬丹握拳 百搭成熟風

2018年12月01日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

2. 麥克B喬丹已是第二年為狼瘡病友募款，他以COACH棒球外套打造輕鬆愉悅的出席心情。（東方IC）

3. 麥克B喬丹上晨間節目《早安美國》聊電影，穿LV春夏毛衣展現休閒感。（東方IC）

美國男星麥克B喬丹在漫威英雄片《黑豹》飾演最強反派「齊爾蒙格」後人氣飆漲，近來推出新片《金牌拳手：父仇》，忙跑宣傳的他有別於片中拳擊手的粗獷，一下穿上優雅西裝、一下套著休閒毛衣，無論怎麼穿，呈現的都是他在新電影裡的角色特質「成熟」，而他始終如一的拍照手前握pose，也百搭各種服飾，一點也沒有違和感。

麥克在紐約首映會選了Givenchy燕尾服踏紅毯，以閃亮絲綢、漆皮等不同材質，呈現不同層次的黑；與《黑豹》演員群一起出席奧斯卡榮譽獎項主席獎時，Ermenegildo Zegna的白色西裝則讓他彷彿回到片中角色，以王子之姿優雅亮相；上晨間節目《早安美國》時，他配合喝咖啡聊電影的氛圍，搶穿男裝藝術總監Virgil Abloh操刀的LV春夏紫色毛衣，看來輕鬆自在。

談到電影，他說：「身為有色人種，我總是逆向而行，試圖找到方法讓事情變得更容易，為自己也為其他跟我一樣的人提供更多機會。」他承認加入《黑豹》彷彿像是打破已存在的玻璃天花板，讓人們去思考某些項目的執行方式，像是終於被重視的包容性附加條款。

(中國時報)