不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－首波開鍘 3首長下台

2018年12月02日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

環保署長李應元（本報資料照片）

交通部長吳宏謀（本報資料照片）

農委會主委林聰賢（本報資料照片）

九合一選舉民進黨大敗，賴內閣終迎來首波大地震！在蔡總統昨針對敗選檢討展開「傾聽之旅」之際，行政院長賴清德也邀全體閣員進行施政檢討會議，會後宣布，對環保署長李應元、農委會主委林聰賢及交通部長吳宏謀口頭請辭「予以准辭」，內閣改組正式啟動。

李應元、林聰賢、吳宏謀 准辭

九合一大選民進黨慘敗，蔡總統昨在賴揆提首波3首長下台前，已預告府院黨將進行人事重新布局。昨內閣閉門檢討會議下午2點半開到5點半，但神情嚴肅的賴揆1點半就抵政院。

行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，會中各部會首長都對執政以來遇到的困難、施政阻礙及自我檢討、國家政策走向提出看法。不過因各部會至少各提5至7點檢討，內容龐雜，會上賴清德並未做出具體結論，而是彙整後交行政院會提出完整檢討報告，再由賴清德向國人說明檢討內容。

空汙、菜價崩、普悠瑪 惹民怨

從反深澳、反空汙公投都獲700萬票以上支持，顯示空汙已成民怨引爆點；吳音寧事件久拖不決、高麗菜價崩盤，導致農業縣大選翻盤主因；普悠瑪事件交通部長吳宏謀一問三不知，民眾反同情台鐵司機員，更引起民怨。

Kolas說，李應元、林聰賢及吳宏謀開票出爐當天就向賴口頭請辭，在一周充分思考討論後，3首長昨在會中再度表達辭意，因此會後賴揆即予以准辭。

3部會將於下周二上午舉行交接儀式，先由該機關政務副首長代主持政務，環保署由副署長蔡鴻德代署長、農委會由副主委陳吉仲代、交通部由次長王國材代。

至於3首長遺缺何時補齊，Kolas說，首長人選會盡快徵詢、對外公布。對於是否可能有下波改組名單？Kolas說，若有其他想法，會在適當時機公布。

Kolas指出，檢討會議上，各部會首長對話過程非常嚴肅，談話過程也可感受執政團隊低氣壓。內閣團隊認為，執政無法取得信任是因沒從人民立場思考，也承認跟人民溝通能力欠佳，各界有民怨發生，無法第一時間解決。各部會首長也提到，冰冷的數字讓人民無感，且政府對假訊息幾乎沒能力因應。賴清德勉勵首長不要失去士氣，做不好就要誠懇改進。

藍委：各部會大調整回應新民意

國民黨立院黨團書記長曾銘宗說，即使行政院長不辭，但各部會也要大幅調整，要回應新民意，不然期中考被當掉，留下來也沒正當性，反而只會更難堪。不過有部分綠委態度更強硬，要求內閣應總辭。

(中國時報)