美前總統老布希 高齡94歲辭世

2018年12月02日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 楊孟立 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

對台灣長期友好的美國前總統老布希，11月30日晚10時左右，在德州休士頓家中與世長辭，享年94歲。正在阿根廷參加G20峰會的美國總統川普發表聲明，盛讚老布希偉大，具出色領導才能，且激勵幾代美國人為國家奉獻。老布希長期友台，蔡英文總統昨請外交部向美方及老布希家人，致上她與台灣人民的哀悼之意。

小布希稱最棒老爸 川普讚偉大

老布希是美國41任總統，也是43任總統小布希的父親。今年6月12日老布希歡度94歲生日，成為美國最長壽卸任總統。他在90歲、85歲、80歲生日時，都曾以跳傘慶生，生命力旺盛。近年則身體狀況不佳，罹患帕金森氏症的他多半以輪椅代步，多次入院。至於過世詳細死因，家屬不願多做透露。

小布希在聲明說：「我很沉痛地告訴大家，親愛的父親過了94個精彩的年頭後已去世。」小布希說，「老布希人格高尚，且是兒子或女兒能有的最棒老爸。整個布希家族都深深感念這位第41任總統付出的一生和愛心，也感謝關心老爸並為之禱告的大眾。」

川普總統聲明表示，「梅蘭妮亞和我同全國民眾一道，為昨夜辭世的前總統老布希表示哀悼。布希總統以其真誠、消除敵意的智慧以及對信仰、家庭和國家忠誠，激勵幾代美國人投身公眾服務。」

卸任訪台 《中時》曾邀請演講

老布希1989年至1993年任美國總統，任內歷經冷戰結束，曾在「第一次波灣戰爭」中帶領聯軍阻止伊拉克侵犯科威特，被視為捍衛國際自由秩序的卓越領袖。

我外交部表示，老布希是台灣長期重要友人，曾力挺台灣加入「關稅暨貿易總協定」（GATT）及「亞太經濟合作」（APEC），批准售我150架F-16型戰機，以具體行動履行美國《台灣關係法》對台灣安全承諾。1993年1月卸任後，同年11月老布希來台訪問，展現對台堅定支持，也走訪了《中時集團》並發表演講。

前外交部長程建人表示，老布希跟我們關係不錯，在任職副總統與總統時都有與我們私下接觸；另方面，老布希對大陸相當熟悉，因曾在北京擔任美使館聯絡處主任，對兩岸非常了解。

(中國時報)