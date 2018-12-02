不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－轉型戰鬥內閣 綠委要賴總辭

面對空前慘敗，民進黨掀起內閣改組聲浪，有綠委指出，行政院長賴清德現階段為了穩定政局而留下可以理解，但行政院最終仍是要大換血。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨九合一敗選後巡迴縣市檢討，蔡英文總統昨天在台中表示，包含府、院、黨在檢討後會重新進行人事的布局，包括交通部長吳宏謀等3位部會首長在行政院召開的敗選檢討會請辭獲准。對此，綠委許智傑認為，最好是賴清德總辭，內閣團隊全部一起檢討，不要只檢討個別部會首長。

面對空前慘敗，民進黨掀起內閣改組聲浪。行政院長賴清德昨下午邀集內閣全體閣員進行施政檢討會議，會後吳宏謀以及環保署長李應元、農委會主委林聰賢請辭獲准，內閣改組正式啟動。

預算審完 大換血最佳時機

不過許智傑指出，吳宏謀上任時間不久後即遇到普悠瑪翻車事故，大選緊接著來，下台算是非戰之罪；林聰賢在穩定菜價、推行農務改革上，的確有批評的空間。

李應元推行禁用塑膠吸管、老車汰換、空汙防制從環保的角度來看是對的改革，但卻是在錯的時機推動，引起人民反彈。

許智傑說，等到預算審完之後，賴清德內閣應該要總辭，總辭是個負責任的態度，之後再由新閣揆決定全體閣員。

綠委何欣純表示，府、院、黨上下的檢討仍要持續進行，現在只是第一階段的檢討結束，未來還要有更多不同面向的調整。何欣純認為，賴清德現階段為了穩定政局而留下可以理解，但行政院最終仍是要大換血。

反省檢討 府院黨一個不少

綠委黃國書說，這段時間引起民怨最多的官員就該負責，立委尊重行政院在敗選檢討之後對於人事的處理。他又說，接下來來的內閣要轉變成「戰鬥內閣」，要能貼近民意、化解民怨、為政策辯護，如果政策造成民意反彈立刻要調整。「哪些政策得罪人，經過了一個禮拜的時間檢討，行政院應該有想法了。」

綠委李俊俋表示，府、院、黨檢討反省是民進黨這次大挫敗後一定要做的事情，但是有其順序性。首先是黨主席要先補選，而行政院正在審預算，預算審完之後結束之後才會開始進行改組，至於總統府要怎麼改則是總統職權範圍。

他強調，不需要點名個別部會首長為戰犯，但是行政與立法之間的運作方式，確實有很大的改進空間。

(中國時報)

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 度過黑暗期 唯有跨派系共治

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