度過黑暗期 唯有跨派系共治

友善列印
中國時報
曾薏蘋

民進黨九合一大選後，參選縣市長失利候選人表現備受肯定，蔡英文總統此時恐必須和黨內跨派系共治，才能度過黑暗期。

民進黨這次九合一選舉失利，除了桃園市、屏東縣、基隆市連任成功，台南市繼續執政，一口氣失去高雄市、彰化縣、宜蘭縣等，僅拿下6縣市，因此黨內戲稱，未來黨內「人才濟濟」，最大「人才庫」當之無愧；落選的縣市長候選人，除了參選立委、入閣、繼續蹲點，還有一個就是回流黨中央。

蘇系人馬在黨內沒有拿下一席縣市長，這次新北新蘇雖然結盟，但蘇貞昌終究無法搶下灘頭堡；新系的行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊雖「暫時」留任，但派系要角段宜康屢屢與炮打中央，未來「新蘇聯」在黨內如何與蔡英文盡釋前嫌，備受關注。

正國會的扛霸子台中市長林佳龍，原本是黨內中生代中的明日之星，高度的國際觀，鋒芒更勝新系的桃園市長鄭文燦，這次林佳龍慘敗20萬票，跌破黨內眼鏡，更讓民調專長的林佳龍陣營大嘆意外。但是林佳龍的學經歷，加上擔任台中市長期間，執政成績不錯，這次大敗，大局占了不少因素，但是相較鄭文燦的圓融，林佳龍這部分還有待加強，黨內若進入黨中央擔任要職，也是不錯落點。

高雄市長候選人陳其邁選前辭去立委，現在也是無官一身輕，陳其邁有著民進黨中央及高雄執政的雙重包袱，成也民進黨執政，敗也民進黨執政；陳其邁也是黨內資歷最完整的中生代，與蔡英文勢必有一定的默契，在黨落難之時，若接任黨祕書長，為黨扛2020選戰，對蔡連任之路，也是一大助力。

民進黨大敗後，辭去黨主席的蔡英文只有與派系共治，重新整裝九合一選戰的團隊，繼續為接下來的立委補選操兵，2020總統大選時，還是可以成為強而有力的選戰團隊。

(中國時報)

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 陳英鈐請辭後休假 挨轟貪30萬年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。