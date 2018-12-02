度過黑暗期 唯有跨派系共治

2018年12月02日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨九合一大選後，參選縣市長失利候選人表現備受肯定，蔡英文總統此時恐必須和黨內跨派系共治，才能度過黑暗期。

民進黨這次九合一選舉失利，除了桃園市、屏東縣、基隆市連任成功，台南市繼續執政，一口氣失去高雄市、彰化縣、宜蘭縣等，僅拿下6縣市，因此黨內戲稱，未來黨內「人才濟濟」，最大「人才庫」當之無愧；落選的縣市長候選人，除了參選立委、入閣、繼續蹲點，還有一個就是回流黨中央。

蘇系人馬在黨內沒有拿下一席縣市長，這次新北新蘇雖然結盟，但蘇貞昌終究無法搶下灘頭堡；新系的行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊雖「暫時」留任，但派系要角段宜康屢屢與炮打中央，未來「新蘇聯」在黨內如何與蔡英文盡釋前嫌，備受關注。

正國會的扛霸子台中市長林佳龍，原本是黨內中生代中的明日之星，高度的國際觀，鋒芒更勝新系的桃園市長鄭文燦，這次林佳龍慘敗20萬票，跌破黨內眼鏡，更讓民調專長的林佳龍陣營大嘆意外。但是林佳龍的學經歷，加上擔任台中市長期間，執政成績不錯，這次大敗，大局占了不少因素，但是相較鄭文燦的圓融，林佳龍這部分還有待加強，黨內若進入黨中央擔任要職，也是不錯落點。

高雄市長候選人陳其邁選前辭去立委，現在也是無官一身輕，陳其邁有著民進黨中央及高雄執政的雙重包袱，成也民進黨執政，敗也民進黨執政；陳其邁也是黨內資歷最完整的中生代，與蔡英文勢必有一定的默契，在黨落難之時，若接任黨祕書長，為黨扛2020選戰，對蔡連任之路，也是一大助力。

民進黨大敗後，辭去黨主席的蔡英文只有與派系共治，重新整裝九合一選戰的團隊，繼續為接下來的立委補選操兵，2020總統大選時，還是可以成為強而有力的選戰團隊。

(中國時報)