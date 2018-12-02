陳英鈐請辭後休假 挨轟貪30萬年終

中選會主委陳英鈐（左）。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中選會主委陳英鈐11月25日請辭獲准，但至今公文上仍為休假狀態，遭質疑「假請辭真休假」，是為領30萬元年終獎金。對此，中選會說明，陳11月25日向行政院長賴清德口頭請辭，並在26日正式以書面向行政院提出於12月3日辭職，經政院核准辭職生效。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，陳英鈐在11月25日提出口頭請辭獲准，26日提出書面辭呈，行政院長賴清德在1至2日內即發出書面准辭令，離職日訂為12月3日。此日期是陳表達為工作交接與請辭流程所需而提出的建議，行政院僅予以尊重。

對於外界質疑是為年終獎金，Kolas表示，陳英鈐是從中央大學借調來中選會，因此無論哪一天離職，依法歸建回原單位也會有年終，回任學校後就以教師薪資計算。

國民黨發言人洪孟楷揭露，行政院昨「護航」，卻也印證陳英鈐能領高達30萬的年終獎金，他痛批，下台竟還有臉皮要領納稅人的30萬元年終？若行政院無法制止，這不只無恥，更是把全國人民都當笨蛋。

洪孟楷指出，政院稱陳英鈐是為交接公務而非年終獎金，「如果真是為了交接公務，那為何要休假？」且陳不是高升或另有它職，而是選務失敗後負責請辭，「請辭還能把特休休完，這要多厚臉皮才做得出來？」

洪孟楷指出，中選會主委薪資絕對比大學教授來得多，主委薪水差不多達部長級，一個月約有20萬，年終發給1.5個月約為30萬。依據中央大學年終獎金計算方法，如果陳英鈐12月確定歸建回到學校任教，就是按比例去支付他的年終獎金。

(中國時報)

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