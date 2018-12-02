接任農委會 蘇治芬呼聲高

2018年12月02日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 陳祐誠、／台北報導

農委會主委林聰賢辭職後，接任者目前傳出以雲林縣選出的現任立委蘇治芬呼聲最高，她擔任過兩屆雲林縣長（2005-14年），對農業問題本來就很了解。且2016年民進黨執政後，前兩任農委會主委曹啟鴻、林聰賢都擁有農業縣首長的經歷，蘇治芬若順利接任正好沿續這個特點。

至於交通部長接任人選，交通部政務次長王國材、華航董事長何煖軒、行政院政務委員吳澤成等人都被點名。而接任環保署長人選眾說紛云，若仍從縣市長中挑選，台南市代理市長李孟諺學過環工，專業年輕，被視為賴清德人馬，彼此關係良好，加上他曾擔任水利工作，將來接掌環保署升格為環資部順理成章。

請辭獲准的李應元表示，自己也曾參加過多次選舉，結果有輸有贏。像這次九合一選舉執政黨落敗，有人歸咎於空汙問題未改善，而他既然擔任環保署長，就應該辭職負起政治責任，這一點他坦然接受，並不會覺得委屈。

吳宏謀上任僅141天確定去職，成為最短命交通部長心裡會不會有委屈？他笑答「沒有啦」，並強調自己要負起政治責任，同時向各局處首長喊話，未來要持續做好交通安全。

談到台中山手線、高雄輕軌計畫可能喊卡，吳認為，若沒有經過審慎評估就取消，對地方來說很可惜，軌道運輸不是只給城市使用，更提供給全民與觀光客，應以更宏觀的思維看待這件事。至於下一步，他說要休息一下，「之後當個人民就好，人民最大！」

林聰賢昨晚在臉書PO文，感謝蔡英文總統與賴揆准辭！他表示，在民主社會，選舉是檢驗施政成績的一項指標。這次九合一選舉，民進黨在農業縣市選情均不理想，他身為執政黨的政務官，理應負起政治責任，為敗選承擔責任，並自我警惕、反省檢討。

(中國時報)