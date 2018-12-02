下台也能捅樓子 中選會改革堪憂

2018年12月02日 04:10 中國時報 楊佳穎

中選會主委陳英鈐在這次選戰中成為箭靶、背負民怨請辭下台，理應儘速完成交接離去，眾多前例也都擺在眼前，卻爆出陳英鈐要求將離職日期訂在12月3日，目前仍為「請假」狀態，令全民猛然警醒。而長達一周時間只為「交接公務」，還是有別的考量？理由引人遐想，如今又扯上主委離職不忘高額年終獎金、吃相難看，讓中選會形象破洞越補越大，招牌再度蒙塵。

本次10案公投綁大選，中選會從頭到尾爭議未曾停歇，先是大動作針對公投案「死亡連署」提告、涉入紛爭中，緊接著拒收「以核養綠」案再送件、重行公告行政院修正意見書等。

讓民怨一舉爆發的，則為投票日當天作業混亂，中選會卻漠視排隊人潮、對於緊急應變無感，讓選舉「邊頭邊開」，正副主委甚至神隱到底、完全失職，種種作為讓一向低調的中選會成為近期最熱話題。

面對各界壓力，陳英鈐負起政治責任請辭獲准，看似為中選會止血，如今竟變「假請辭、真請假」，不僅無法向全民交代，也與外界理解相差甚遠。

此外，有監督責任的行政院不只未適時予以提醒，對於陳英鈐一周交接要求也盲目點頭，形同包庇中選會的無效率，也顯見缺乏大破大立的決心，令人難以期待中選會能改進到什麼程度。

中選會身為獨立機關應依法行政，更身負延續、維護台灣民主機制的重責大任，一舉一動全民都看在眼裡，但在今年選舉中次次公親變事主，選務「正業」又辦的亂七八糟，公信力已然破產；至今爭議仍未停歇，也步步將中選會推向難以挽回的低迷情勢。緊接著2020大選又將到來，中選會再不深切檢討、繃緊神經改革以重建威信，只怕屆時爭議不會少，多少人下台都無法解決。

(中國時報)