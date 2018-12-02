不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－撤換不接地氣閣員 搶回江山

2018年12月02日 04:10 中國時報 曾薏蘋

新聞透視民進黨九合一選舉遭遇空前挫敗，衝擊2020總統大選，失敗的程度與改革幅度應該呈正比，經濟、兩岸還有能源等政策，民進黨已不能再只有自以為是的傲慢，檢視所有失敗的公投案、撤換不接地氣的閣員，2020的保衛戰才有希望。

同溫層取暖太久 摀雙眼

1124開票後，蔡英文總統第一時間下詔罪己、辭去黨主席，並開始全台走透透，展開「傾聽之旅」，從蔡英文一步步的動作，也意味蔡英文對競選連任的企圖心。

但是民進黨這次慘敗，可說是動搖「黨本」，檢驗蔡政府一連串的改革，即可看出所謂的正義改革，人民並不領情；但是從總統「給黨員的一封信」中，不難看出在她的眼中，票沒投民進黨的人，被打成「不想改革、跟不上時代的人」。

蔡英文昨天的「傾聽之旅」表示，面對民意檢視，選後得全面檢討，並重新布局府院黨人事，為下個階段準備。內閣改組勢在必行；檢視這次公投案，所通過的7項公投，都違背民進黨長期的主張。

被否決的3項都是民進黨多年所堅持的議題。顯示民進黨輕忽社會多數沉默者的民意，是在同溫層取暖太久蒙蔽了耳朵、摀住了雙眼，當人民用公投教訓民進黨執政意志時，就知道人民對於蔡政府自我感覺良好的執政並不滿意。

酬庸與國王人馬 嘜擱用

當人民否決民進黨的意志時，攸關相關公投案的部會首長，難道還做得下去嗎？向前看，違反民意，回頭，違反「蔡意」。除了吳宏謀等3位，還有多少不適任的部會首長更要做一次盤點，而接任人選也不能再是酬庸與國王人馬主導。

此外，「謙卑謙卑再謙卑」、「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」等文青式言論，已經可以休矣，漂亮的辭藻只有一時讓人感動，但是時間久了，仍是禁不起人民檢驗的，腳踏實地執政才是王道。

再看台灣民眾多年來最重視的經濟議題，更與兩岸政策已經隱藏著一條切不開的線，但是前天總統已經定調，這次的地方性選舉，人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇，或是有重大的改變。

就算兩岸關係不是影響這次選舉的最重要因素，民進黨不得不面對國民黨執政15縣市及台北市，未來與大陸形成「人、貨、錢」交流「新三通」狀態，若是維持選舉前一樣版本維持現狀的兩岸政策，未來兩岸就是繼續維持冷和關係。

兩岸邁入新三通 要面對

面對2020大選，民進黨不是沒有贏的機會，國民黨在拿下大勝後，若不把人民放在第一位，沒有珍惜沒有黨產後所拿下的勝利，依舊走回頭路、重蹈覆轍，到時，民進黨仍是大有可為。

(中國時報)