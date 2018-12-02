小英整隊 重新布局府院黨人事

蔡英文總統（右）1日參加台中市選後座談會後，接受媒體採訪；蔡總統說，選舉檢討結束後，將進行府院黨人事調整。林佳龍（左）表示，這次大敗，是所有不利因素結合產生「雪崩」效應。（陳世宗攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨九合一大選挫敗！蔡英文總統1日到台中市、彰化縣、雲林縣出席選後檢討座談會時說，面對這次民意提出來的警示，選後開始進行深度及全面性檢討，檢討完後將進行包括府院黨的人事重新布局；同時請大家幫助徹底檢討，在整隊過程中有更精準的方向。

1日上午由台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、市黨部主委何明杰及多位市議員陪同，出席台中市座談會，傾聽基層幹部心聲。

蔡英文鼓勵敗選的林佳龍所領導的台中團隊，是非常認真，對未來有很多擘畫想法，也盡力透過政策執行，替台中未來發展打下好的基礎。林佳龍很用心，做得很賣力、很辛苦。這次選戰很多人覺得用心、認真做事，為台中長遠發展努力的人，沒有得到連任機會，對佳龍很不公平，這也是她的感覺。

蔡英文說，大環境既然如此，我們必須面對民意對我們所提出的警示。這也是為什麼選舉結束後，不論在中央、地方政府，在政策、選舉策略等各種因素，都要全面性地檢討。檢討後，府、院、黨以及各地團隊人事將重新布局，進行重新整理，讓整體團隊在下個階段可發揮戰力。

蔡英文昨在彰化參加座談會中指出，除了黨部、行政院也正在進行檢討，下一步就會進行人事調整；目前先凝聚共識，順利產生下一階段所需要的黨主席。

蔡英文總統前往雲林縣舉行選後檢討會，坦承失敗並負起一切責任，認為這是人民提早給民進黨的警訊，同時肯定雲林縣長李進勇的努力；希望黨員們不要氣餒，為2年後大選繼續努力，為了台灣的未來，大家要更團結。

蔡英文強調，檢討過程確實很困難，因必須面對我們過去做得不足、不好及做錯的地方，這個過程非常不好受，也會讓人感到有些挫敗。這是我們作為一個政黨、一個執政的團隊，必須要經歷的事情。

(中國時報)

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