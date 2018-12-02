龍承認大敗 勇伯懺稱頭號戰犯

2018年12月02日 04:10 中國時報 陳世宗 、 吳敏菁 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統1日到中部舉行選後座談會！台中市長林佳龍會中承認「不只是選輸，而且是大敗」，「所有不利因素結合產生『雪崩』效應」，敗選他要負全部責任。彰化縣長魏明谷承諾還是會留在地方，「縣長沒做，服務照做」。雲林縣長李進勇說，他是雲林縣頭號戰犯，希望大家能守住2020年總統大選。

林佳龍表示，4年來包括地方中央一起執政，各項政策引起民意反彈！分散在各個角落，人民感受到因我們的施政讓他們權益受到影響；如年金改革、一例一休、同婚爭議、空汙被連結、能源政策，老人健保補助配套不足等，透過選舉併公投10個議題，一起表現出來。

林佳龍說，公投結果是民意，得虛心接受，後續施政決策亦有回應，讓選民感受到有在虛心檢討，就像電影《明天過後》的大海嘯，也像小說《飄（亂世佳人）》的女主角，抓起殘破家園的泥土，向天呼喊要重建。選後任何個人去留都應該放空，重整步伐形成最好的隊伍！

林佳龍強調，他責無旁貸，但「我是敗選的人，只有先聆聽」，復原工作很漫長；他呼籲團結徹底檢討，對事不對人，讓人民感受到真正在檢討改進，給我們再起的機會。

魏明谷首先說抱歉，沒達到連任目標，並感謝全黨上下全力輔選，也感謝縣府團隊努力，讓4年執政建設一一到位，並鼓舞不要灰心；緊接著2020年總統大選，還是會認真輔選、貼近民意。

李進勇表示，民進黨在雲林縣打下的江山在他手中失去，他必需負起最大的責任。因為他個人努力不夠，無法讓綠色執政在雲林延續，他是雲林縣的頭號戰犯，希望大家能守住2020年的總統、立委選舉，不要讓全台民眾的生活受到更大的影響。

(中國時報)