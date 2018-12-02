黨產會等東廠林立 種下敗選

學者批評台大校長懸缺逾年，點名教育部長葉俊榮應下台。圖為台灣閱讀節1日在台北市大安森林公園展開，葉俊榮為小朋友講故事。（教育部提供）

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中國時報
／台北報導

在民進黨中央召開的選後座談會，蔡英文總統表示會針對選舉結果檢討，府院黨人事都將調整。至於該調整哪些單位的人事？國民黨立委認為，國安會、黨產會、促轉會、通傳會（NCC）、乃至於年改會等總統府內林立的臨時機關，都應該調整；學界則認為台大校長遴選案也是衝擊選情的重要原因之一。

國民黨立委曾銘宗表示，蔡英文已經辭黨主席。府的部分則尊重總統職權，不過因為這次選舉兩岸是敗選的重要原因之一，尤其 過去兩年蔡政府對兩岸束手無策，從一再惡化到陷入僵局，看不出有變好的跡象，因此涉及兩岸的部分在府裡的相關人事，恐怕勢必要調整。

立委林為洲說，蔡英文當然要大力調整人事，因為大家對之前兩年的執政完全不埋單，但請總統府嚴守分際，該整合的機關要負責任，而不是再由總統遙控指揮。

教改論壇成員、台師大特教系名譽教授吳武典批評，「當部長只是一時，葉俊榮做得太不漂亮」，不應留戀權位，對台大懸缺正式校長超過1年，難辭其咎，應下台負責。國教行動聯盟召集人、台大應用力學所教授王立昇則說，葉處理台大校長案，主要還是貫徹行政院長賴清德的想法，「如果把管聘了，民進黨很難對基本教義派交代」，但葉對國教、課綱都不熟悉，「不是非常適任的教育部長」。

教育部長葉俊榮昨日上午出席台北教育大學校慶，面對記者詢問教育部是否可能「轉向」發布台大校長聘書，依舊打太極，只說「近日會把制度面的部分讓大家了解」。

(中國時報)

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