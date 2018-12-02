不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－為大選熱身 吳朱卡位開跑

2018年12月02日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 林縉明 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選落幕，國民黨本次攻下15縣市首長席位，緊接著2020總統及立委選舉也將到來，黨主席吳敦義是否會直攻總統大位，備受關注。近日則傳出，吳大動作邀集國民黨立委餐敘，藉此慰問同仁輔選辛勞，遭解讀有拉攏意味；國民黨團書記長曾銘宗也證實，吳敦義將在周四（6日）中午與黨籍立委餐敘。此外，新北市朱立倫南下關心農民，為2020大選熱身意味濃厚。

最大功臣 吳輔選獲肯定

國民黨在縣市長選舉大勝後，即將上演的就是2020總統大選卡位戰，包含吳敦義、新北市長朱立倫、輔選積極的前總統馬英九及前行政院長張善政等人都成為討論對象。吳敦義在九合一勝選當晚發表演說時，台下即有聲音拱「選總統」，11月30日晚間出席工商建研會理事長交接典禮時，更被新任理事長郭國聖肯定為「九合一選舉最大功臣」；如今邀宴藍委，動作也受到矚目。

對此，曾銘宗表示，吳敦義主要是在上周三（11/28）中常會時講的，因為選舉期間，黨團34位同仁上山下海，連離島都去，輔選實在盡心盡力，吳敦義則是想藉此慰問大家，「相信單純是要謝謝大家」，而國民黨祕書長曾永權轉達主席意思時也有特別這樣表達。

這次九合一選舉中，為國民黨高雄市長當選人韓國瑜進軍市政府推出關鍵一把，讓前立法院長、國民黨資深立委王金平在在黨內地位再度翻紅，選後傳出將勤跑校園，下周二（12/4）也將應邀前往銘傳大學法律系專題講授「國會立法實務」，動向也受到關注。

立委補選 柯綠再續前緣

為2020大選鋪路？昨天台北市觀傳局長陳思宇表態，若被徵詢補選立委，不排除轉換跑道。台北市長柯文哲表示，有意參選的先表態列清單，後續再協調，此舉等於開啟民進黨為2020總統大選，柯綠先在立委補選續前緣的第一步。

參選台北市長的民進黨立委姚文智，選前以破釜沈舟之心辭去立委職務投入選戰，最後飲恨，且不接受任何職務安排，形同裸退，其所空出的士林、大同區立委補選作業，箭在弦上，並預計明年1月26日補選投開票。

北市藍綠營傳出多人有意角逐，昨天陳思宇也表態轉換跑道，更傳言她可能讓柯綠再續前緣合作抬轎；政壇人士分析，柯綠如果在立委補選合作，頗有化干戈為玉帛的感覺，也為2020大選合作埋下「好的開始」。

(中國時報)