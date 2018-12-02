2020未必贏 別再宮鬥玩勸進

2018年12月02日 04:10 中國時報 季節

九合一選舉落幕，大勝的國民黨內出現對2020年總統大位或明或暗的表態。然而表態很容易，必須先認清年底一仗不是選民肯定國民黨，有志大位者不該再搞宮廷鬥爭的戲碼，而是設法說服黨內支持者和黨外的民眾，為何自己是適合的總統人選。

首先民進黨在敗選之後快速進行人事調整；行政院長賴清德也善意回應公投結果，表示不再堅持2025非核；針對引起勞工強烈不滿的砍七天國假一事是否調整回來，勞動部長許銘春鬆口說「再研議」。

如果民進黨能夠記取敗選的教訓，將這兩年引發民怨的政策逐一修正，那現在投給國民黨的選票，未來一定不會轉向嗎？如果看到開票隔天就有新科議員表態參選總統，選民難道會有好的觀感？不會認為國民黨得意忘形，真以為2020勝券在握？

雖然這次縣市長選舉國民黨大勝，但這是誰的功勞？除候選人本身之外，其餘大老如果想要趁勢表態參選，恐怕得論述一下自己為國民黨做了什麼付出，才不會有給人選後「割稻尾」之感。

例如是在國民黨黨產被抄之下，幫候選人募款有功呢？還是整合出適當候選人、協調地方派系或操作棄保有功呢？抑或大力輔選有功？現在民眾不喜歡過往宮廷那套別人勸進再三謙讓的作風，當仁不讓、勇敢直接說出為何自己是個好的人選，才符合當下選民口味。

目前幾位可望問鼎大位的藍營大咖，多是鴨子划水，不急於此時表態，破壞表面上的和諧。但很快就得浮出檯面，一場黨內廝殺在所難免，如果為此陷入黨內惡鬥，國民黨終將自毀長城。

(中國時報)