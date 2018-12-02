朱赴雲林 採購400公噸高麗菜

新北市長朱立倫（左四）赴雲林採購400噸高麗菜，與雲林縣長當選人張麗善（左三）共同幫助農民。（張朝欣攝）

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中國時報
／綜合報導

雲林縣高麗菜價格崩跌，新北市長朱立倫1日專程南下與雲林縣長當選人張麗善到農田關心農民，並宣布以每公斤10元採購400公噸高麗菜。被視為國民黨問鼎2020總統大選熱門人選的朱立倫此行是否為熱身之旅？朱表示，珍惜每一天做市長為市民服務的機會，12月25日以後，有機會就會完整和大家報告。

前民進黨大老沈富雄認為朱立倫是國民黨2020參選總統的不二人選，網路民調也看好朱立倫，引發外界好奇朱昨天南下雲林蔬菜產地，是否為下一步熱身？朱立倫表示，他珍惜每一天做市長為市民服務的機會，做好每一份工作，謝謝沈大老、網友支持，12月25日以後，有機會就會完整和大家報告。

針對雲林高麗菜價格低迷，朱立倫昨天下午率新北市農業局副局長顏己喨、新北市農會總幹事楊棟樑、新北果菜公司總經理江惠貞等人南下雲林，與張麗善共同協助農民解決菜價問題。

一行人前往土庫鎮周姓農民的高麗菜田，朱立倫與張麗善陪農民下田採收高麗菜，農民大吐苦水表示，高麗菜在北部市場拍賣價每公斤僅4元，根本不敷成本，還好有朱市長與張縣長出手幫忙，幫助農民度過難關。

朱立倫強調，新北市不僅會協助採購雲林優質高麗菜，還會協助高麗菜價回復正常，經過新北市果菜公司細算，每採購100公噸即可帶動市價上揚，此次先採購400公噸讓高麗菜價格回升，日後有需要隨時再追加採購。

朱立倫指出，他與繼任的侯友宜將無縫接軌，未來新北、雲林會繼續合作幫助農民，透過新北、雲林建立密切「產銷體系」合作，讓雲林各種優質農產品可以持續供應大台北地區。

張麗善說「菜賣得出去，錢進得來」，讓雲林農民不再愁眉苦臉，是她「農業上場」政策重要一環，未來將全力完善物流中心，爭取設置冷鏈物流園區，進行「健全銷售、提升價值、開拓市場」農業政策。

(中國時報)

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