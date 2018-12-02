韓：未來每年辦高雄食材美食展

2018年12月02日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

為慶祝韓國瑜勝選，「宅神」朱學恒1日在高雄廣發雞排，在各方贊助下，共發出2萬4100片，他將向準高雄市長韓國瑜建議，明年12月1日辦高雄國際雞排節。

至於有律師認為祭品文涉及期約賄選，朱學恒說，其實他當初賭的是陳其邁贏。

高雄共118家炸物店昨晚6時同步飄出雞排香，宛如韓國瑜當選派對，不少民眾為了排隊，提前好幾個小時到場排隊，有民眾自備板凳，甚至有小朋友準備了玩具拼圖，打發時間。

除了雞排之外，還有蔬菜業者免費發放高麗菜慶祝韓國瑜當選，活動有2天，每日各送出1000顆高麗菜。

朱學恒昨在韓國瑜戶籍所在地林園的雞排攤受訪時說，或許以後可以辦高雄國際雞排節，但仍要由韓市長決定。台灣雞排的口味多元，也許會成為一個有趣的旅遊景點，促使大家到高雄觀光，但他求饒說，不要每年都讓他出錢，這樣他會窮死。

韓國瑜則笑稱，雞排是在地美食之一，高雄還有很多美食，未來每年至少會辦1、2場高雄食材美食展，相信一定會越辦越有知名度，就任後將邀請香港、新加坡、日本及台灣高手用高雄食材好好PK一場、看誰能做出最美味的菜。

韓國瑜當選後，高雄氣氛不一樣！過去租售看板充滿街道，但從事創意設計工作的韓粉黃建豪指出，最近民眾看店面的興趣提高了，已經有仲介在這個月成交4件。

就連菜市場的氣氛也不同了，韓國瑜喊出新口號「發財了沒？」令菜市場氣氛變熱絡，人也變多了，雖然提袋率未見提升，但氣氛已與昔日不同。

而旅遊業也感受到高雄正在翻轉，高雄市旅館商業同業公會理事長劉坤福說，韓流來襲，讓觀光產業又蓬勃發展起來。過去實在是苦太久，也套牢了許久，未來大家一起拚經濟，迎接陸客、歐美客，共同振興旅遊產業。高雄有好山好水，一定可以滿足旅客的需求。

(中國時報)