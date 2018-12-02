韓談兩岸：蔡重政治 我重經濟

2018年12月02日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

不搞政治，只拚經濟！高雄市長當選人韓國瑜馬不停蹄替在地農產品行銷，1日赴杉林區參加「瓜瓜節」，受到農友熱烈歡迎。韓表示，他對兩岸關係訴求主張與蔡總統不太一樣，「她比較重視政治面，我比較重視經濟面」，若綠營縣市首長也願尊重九二共識，可一起合作照顧農友。

韓國瑜昨一早前往杉林區參加第9屆瓜瓜節活動，車隊尚未抵達會場，現場民眾就已爆滿，大家看見韓國瑜後爭相搶握手；杉林農會總幹事吳俊德說，從來沒看過瓜瓜節活動這麼多人來，光昨天上午的人潮，就比去年2天活動總人數多2倍，有民眾形容，「比過年還熱鬧」，韓流人氣可見一斑。

韓國瑜致詞時笑稱，因為他選舉期間口誤，讓白玉苦瓜知名度暴增，還提起杉林紅孩兒木瓜在北農拍賣市場頗受好評。他說，農友最頭痛的問題就是通路，擔心賣不到好價錢，站在市府立場，如何讓他們種出來的東西能有好價格，這是最大的挑戰，「你們好好做，我們好好賣，讓農村經濟更好」，韓也強調，希望農友能顧好品質，生意才能做得長久。

吳俊德說，杉林白玉苦瓜在台北市場占60％供應量，市場銷售穩定，韓國瑜喊出「白玉苦瓜」後，網購數量暴增，全台各地民眾紛紛網購，數量成長5成，為苦瓜農帶來豐厚收益。

韓國瑜會後被媒體問及，蔡英文總統提到兩岸政策是屬於中央的職權，他表示，他的訴求主張與總統是不太一樣的，「她比較重視政治面，我比較重視經濟面」；韓說，他在選前就說要尊重九二共識，民眾用選票授權，認同東西一定要賣得出去，如果屏東、台南這些縣市首長願意尊重他這樣的政治主張，一起照顧農友，當然歡迎。

他指出，綠營不同縣市長或許有不同主張，但縣市長最重要的是幫市民謀求更好的生活，當高雄市這部快速列車往前衝時，這班列車不會等人，各方說法他都完全尊重，「但我們該做的事，一步都不能等」。

(中國時報)