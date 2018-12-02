不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－核四燃料棒外送喊停 經部拒絕

2018年12月02日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

以核養綠公投過關後，擁核團體呼籲停止核四燃料棒外送，等待核四重啟。但經濟部對此否定，認為公投案沒有觸及核四燃料棒，目前沒有考慮停止外送。台電則說，只是執行單位，仍會按照計畫於明年執行3批外送，除非政策有新指示。

明年運送時程未決定

封存中的核四廠，共有1744束燃料棒，今年台電已分兩批外送320束到美國原廠核燃料公司處理、暫存，抽取出的鈾燃料會積極在2022年前尋找買家，以求回收部分資產，整個外送計畫處理與運費，共花6.9億。

台電表示，核四燃料棒外送分3年採「2、3、3」處理，也就是到2020年前，今年送2批、明年送出3批、後年再最後3批。不過明年的運送時程還沒決定，這涉及船期、廠家配合問題。

對於外界要求停送核四燃料棒，經濟部能源局官員回應，燃料棒外送，不在這次廢除電業法廢核時程公投範圍裡，所以目前沒有考慮停止外送這個議題，且核四狀況現在要啟用也有困難度。現在部長已指示2個月內盤點出供電、新能源政策，核四還有沒有那個效益，未來看狀況再說。

台電：按政策辦事

台電主管表示，公司只是執行單位，政策未變前依然得執行明年運送計畫。因核四燃料棒已經過保固期，送出去也是好事。未來如果核四要重啟，可以再請美國公司處理成新燃料棒形式再送回來，當然這個比起停止外送得多付錢以及運費。不過如果不付這個成本，現有舊燃料棒要直接拿來發電，恐怕原能會也不會同意。

台電發言人徐造華回應，燃料棒外送是遵照今年立院決議，明年要不要停止，要看後續政策發展，現在方向沒有確定。

對於經濟部與台電仍執意外送燃料棒，以核養綠共同提案人、清大工程與系統科學系教授葉宗洸批評，只靠核二、三難以解決缺電問題，目前核四已通過試運轉測試，只剩最後啟動測試即可放入燃料棒，當然應該立刻停止外送。台電說的重作燃料棒都需要時間，至於需要立法院核准說法，立委本就該順應公投民意主動去停止。

(中國時報)