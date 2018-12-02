反火力缺口超大 保留核四「莫嘴硬」

2018年12月02日 04:10 中國時報 王玉樹

經濟部部長沈榮津日前之所以在立院坦言2025年有「供電缺口」，是了解「反空汙」公投通過後，火力發電要逐年削減的事情很大條。事實上，這個缺口如果加上火力用電無法成長部分，會大到可能核二、三延役也無法補足。要遵守公投決議，又要不缺電，經濟部核能評估可不能嘴硬，逃避核四可能重啟選項。

這次公投外界只矚目以核養綠案，其實「反空汙」公投影響更大。該案要求「以平均每年至少降低1%逐年降火力發電廠發電量」，等於讓現有占用電量8成4的氣、煤、油，不僅要每年降1%，且從現在起就不能成長，對供電衝擊超級大。

一位台電高層就私下跟記者直言，這個公投會「害死台灣！」它的原意是要減少空汙，不是要讓台灣電不夠用，但因其語意不詳，反讓台電的能源選擇被綁住。如果火力發電現在起就不能成長，還要往下減，電力不足問題確實很嚴重。

而依照本報日前試算，如果火力發電每年得下調1%，加上用電成長火力本要增加部分，到2025年將有367億度電缺口，即使核二與核三全延役（兩者年貢獻305億度電），依然不足。

雖然經濟部已在盤點供電及能源改變，但除非未來硬拗「反空汙」公投解釋，否則扣除核二、三延役外，核四1號機加入可能性勢必不能排除。如此，先暫停燃料棒外運，將是符合民意、兼顧供電、節省人民納稅錢的三優選擇。

(中國時報)