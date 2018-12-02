70萬移工 夜夜與危機共枕

2018年12月02日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

勞動部近日公布最新統計，截至10月底止，產業及社福外籍勞工已突破70萬大關，人數達到70萬3162人，但外勞的住宿環境大都設在工廠內，還有可能被雇主剝削。就有外籍移工反應，雇主收住宿費比一般租屋價格貴，租住環境品質很差，更嚴重的是發生火災或地震，可能就客死他鄉，但這個問題吵了很久，勞動部卻未有作為。

菲律賓移工阿強（化名）說，以前在高雄六合汽車工廠做了7年，除了一天工作12至14小時外，起居都在工廠裡，離24小時運作的機器僅20公尺，房間左邊是走道，右邊就是機器，六人住一間，每天晚上都會聽到機械的聲音「碰碰碰」，非常吵都睡不好，「那時感覺自己就像機器人」。

阿強也曾聽聞，雇主跟移工每月收取500元電費，房租一人2000元至2500元，但一個房間就住了6至10人，加起來雇主最多可收到2萬多元房租，在台灣鄉下小坪數的房租根本沒有這麼貴。夏天想吹冷氣，還要每人繳500元至800元不等的冷氣費，他認為都是雇主剝削的手法。

另外，家庭看護工普遍跟雇主同住。之前擔任家庭看護工的阿林，照顧下半身癱瘓的身障者1年半，由於就住在雇主家裡，隨時都要解決身障者的需求，像是洗澡、上廁所，還要拍背、餵飯等，儘管雇主人不錯，但完全沒有休息日，且照顧身障者真的吃不消，後來才換工作到電子產業，周六會加班外，至少周日可以好好休息。

勞動部表示，外界關注移工的廠住分離，因牽扯到其他部會的法規，仍有待跨部會協商，包括經濟部、內政部等。現在只能事後補救，也就是雇主若違法導致移工死亡，代表不適合雇用移工，會依照1：5的比例不予許可或廢止聘僱許可，減少雇用移工比例。

另勞動部已在6月召開會議檢討，討論修正「外國人生活照顧計畫書」，規畫每人居住面積從3.2平方公尺增加為4.6平方公尺；衛浴則從15人共用一間，改善成6人一間。

(中國時報)