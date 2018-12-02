學者：勞動部應從雇主端主動管理

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中國時報
／台北報導

台灣移工廠住不分離問題嚴重，學者認為，居住是基本人權的一部分，沒道理移工要忍受惡劣的租住環境，勞動部應該要善盡管理之責，建議在雇主向勞動部申請聘用移工時，應要求檢附移工宿舍照片，並有地方政府消防安全認證合格證明，杜絕廠住在一起的危機。

政治大學勞工所教授劉梅君表示，很多工廠內蓋的房間是違建，要是發生天災人禍就很危險，勞動部若消極處理，就是漠視移工的基本人權。儘管建物安全是地方消防單位鑑定，不過勞動部應要加強要求雇主，在申請雇用移工時，就要說明移工的住宿環境，要有相關單位的認證，若有人舉報不法，勞動部也要邀集消防署、營建署等處理。

另外，在國內的家庭看護移工部分，劉梅君認為，應該要有兩班制，白天移工照顧，晚上換家屬接手，也可以白天雇用移工或本國勞工，晚上再由本國勞工或移工照顧，讓工時合理化。

除了工時長外，家庭看護移工也容易遇到性侵、性騷擾的問題，若有在外面的宿舍，才能脫離雇主家，遇到困難也比較有機會向外求援。

中正大學勞工關係系副教授周玟琪則指出，勞動部及地方政府勞工局，應針對雇主提供移工宿舍環境，訂出明確的準則，讓雇主可依循，改善住宿安全基本生活權益，也要不定期勞檢，保障勞工權益。

台灣移工聯盟許惟棟指出，若工廠不幸發生火災或地震，住在裡面的移工需要消防員冒著風險救援，但往往可能喪生火海，2017年蘆竹矽卡廠大火、2018年敬鵬大火造成共8位移工、6名進入火場搶救消防員死亡，若廠住能分離，就不會有這麼多寶貴性命犧牲。

(中國時報)

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