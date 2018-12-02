商品預售衝業績 超商就是你家冰箱

2018年12月02日 04:10 中國時報 劉馥瑜／台北報導

一次購買100杯咖啡、50顆茶葉蛋、10瓶鮮奶、8串抽取式衛生紙，讓超商成為你家冰箱！全家便利商店跟萊爾富去年相繼推出商品預售機制，以團購優惠、分次取貨、跨店兌換、轉贈分享等過去超商沒有的新零售模式，一年創造超過10億營業額，成功開創超商新藍海！

今年剛過的雙11購物節，全家靠一個「祕密武器」，短短7天衝出2億業績，是去年同檔期的10倍，總計吸引23萬人次、創造超過50萬筆交易訂單，這個祕密武器就是「商品預售」。

商品預售是全家去年7月推出的新機制，會員只要透過手機APP簡單操作，即可以團購優惠價格，先買起來「寄放」在全家，無論是咖啡、衛生紙、鮮奶，甚至狗食、報紙、雜誌等，需要時，全台3,300間全家，就像是消費者的大型儲藏室，真正實現「全家就是你家」！

值得一提的是，商品預售只是APP眾多功能之一，卻是全家會員使用率最高的服務。目前商品預售平均每月為全家帶來1億元營收，全家會員暨電商推進部部長王啟丞預估，明年3月全家My FamiPay開通線上支付後，每月創造營業額將翻倍成長，單月上看2億元。

為何商品預售有這麼大的吸引力？首先是價格優惠，以全家預售占比7成的咖啡為例，一次購買10杯可享82折、50杯74折、100杯68折，還有會員日買3送3的對折優惠；其次是可分次、跨店取貨；第三是轉贈分享功能，只要透過電話號碼，即可將商品透過APP轉贈給親友。

(中國時報)