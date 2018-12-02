不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－川普想有協議 陸仍存歧見

大陸國家主席習近平（後方中）參加本屆G20峰會，期間與其他國家領袖進行了雙邊和多邊會談。圖為習近平與俄羅斯總統普丁（左）、印度總理莫迪（右）舉行三方會談，就新形勢下陸俄印合作深入交換意見。（新華社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

在阿根廷出席二十國集團（G20）峰會的美國總統川普與大陸國家主席習近平1日舉行的晚餐會，能否讓雙方貿易戰降溫，備受各方關注。「習川會」前夕，雙方經貿官員仍在緊鑼密鼓地磋商，川普表示，他看到一些好的徵兆。他接受美國之音專訪時說，他與習主席「很可能達成點什麼」。

隨著習川會逼近，雙方都釋出一些談判取得進展的訊息，大陸外交部國際經濟司司長王小龍指出，與美國貿易談判的共識正穩步增加，但雙方仍有分歧。

雙方磋商 已有進展

川普11月30日在布宜諾斯艾利斯告訴媒體，在與習近平共進晚餐前，他看到「一些好的徵兆」。川普表示，白宮首席經濟顧問庫德洛及其團隊不斷地在與中方接觸。他說：「如果我們能達成協議，會是件好事。我認為他們想，我們也想，所以不妨拭目以待。」

美陸官員數周來一直努力擬訂一個可能的協議架構，以及後續談判的路線圖，希望能在川習晚餐會後宣布。知情人士透露，相關討論集中在雙方達成貿易戰休兵的可能性，即美國暫緩對陸輸美貨品加徵關稅，換取北京的讓步。

習川會結果將左右美股3日走勢。華爾街專業人士預估，結果可能不是大好就是大壞。《今日美國報》報導習川會後可能出現三種情況：

美媒預測 三套劇本

一、敲定協議。投資顧問業者「獨立顧問聯盟」投資長札卡瑞里表示，這對股市是最大利多，但可能性也最低，雙方宣布原則上達成「歷史性協議」、為更廣泛貿易協議鋪路的機率預估僅5％。

緩徵關稅 換陸讓步

二、貿易戰休兵。威斯康辛州基金經理人普朗認為，投資人可期待的最佳結果，是美陸關係出現具體「融冰 」跡象，也就是「休兵」。川普原本揚言明年起對2000億美元大陸進口貨進一步提高關稅，如果後川習會後同意取消，而且對其餘2670億美元陸貨加徵新進口關稅也暫緩實施，可能激勵道瓊工業指數大漲500點至600點。

三、緊張情勢升高。華爾街一般認為，最糟糕的情況是談判破局，導致緊張情勢升高，川普對大陸商品加徵更多關稅，北京祭出更多報復措施。他估計這種結果發生的機率僅10％。高盛則認為「川習會」後數月內陸美貿易緊張「升高」最有可能發生，估計可能性約50％。

(中國時報)

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