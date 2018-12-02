習近平提四個堅持 拒搞一言堂

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中國時報
林勁傑／綜合報導

G20峰會11月30日揭幕，大陸國家主席習近平發表演講，提出堅持開放、夥伴、創新及共贏等「四個堅持」。陸方贊成對世貿組織進行必要改革，維護開放、包容、非歧視等核心價值，保障發展中國家利益，堅持各方廣泛協商，不搞「一言堂」。習近平並再度宣示，正逢大陸改革開放40周年，大陸對外開放決心堅定不變。要為世界經濟提供「正能量」。

據新華社報導，G20領導人第13次峰會由阿根廷總統馬克里主持；習近平在第一階段會議發表題為《登高望遠，牢牢把握世界經濟正確方向》演說，他稱今年是國際金融危機發生10周年，也是G20峰會10周年。儘管世界經濟保持增長，但危機仍未消除。世界經濟再一次面臨歷史性選擇。二十國集團要從歷史大勢中把握規律引領方向。G20經濟規模超過世界經濟總量的80%，「我們都要為世界經濟增添正能量」，努力形成共同發展的良性循環。

習近平強調，首先應「堅持開放合作，維護多邊貿易體制」；堅定維護自由貿易和多邊貿易體制。第二，「堅持夥伴精神，加強宏觀政策協調」；各方應該堅持財政、貨幣、結構性改革三位一體政策工具，努力推動世界經濟強勁、平衡、可持續、包容增長。第三，「堅持創新引領，挖掘經濟增長動力」；鼓勵創新，促進數位經濟與實體經濟深度融合，既要立足自身發展，也要敞開大門，鼓勵新技術、知識傳播，讓創新造福更多國家和人民。

最後，「堅持普惠共贏，促進全球包容發展」。習近平說，要堅持以人民為中心的發展思想，將人民的獲得感、幸福感及安全感作為出發點和落腳點。

(中國時報)

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