王在希：爭取台灣民心 別押寶政黨

2018年12月02日 04:10 中國時報 藍孝威 、呂佳蓉／北京-深圳報導 、呂佳蓉／北京-深圳報導

九合一選舉綠營慘敗，對台灣未來政權有何影響？大陸全國台灣研究會副會長王在希認為，這次選舉重創台獨分裂勢力，對於大陸遏制台獨有利，為促進兩岸統一爭取充裕的時間。大陸要把爭取台灣民心作為對台工作的根本任務，應寄希望於台灣人民而非國民黨，對民進黨則可以採「打拉結合」的方式。

中國軍事文化研究會1日邀請全國台灣研究會副會長王在希以「台灣地方選舉後島內政局變化及趨勢」為題，分析未來兩岸關係發展。該場講座為內部會議，據與會人士轉述，對於民進黨下一步怎麼走？王在希認為，不管是溫和派或激進派上台，民進黨不會改變台獨路線，只是急獨或是緩獨的區別，如果賴清德上台，會推動比蔡英文更激進的台獨措施。「所以這次民進黨慘敗，大陸不能高枕無憂，要密切關注蔡英文下一步舉動。」

不過，王在希觀察，民進黨是可以爭取分化的政黨，大陸應該對其「打拉結合」。他指出，民進黨不是鐵板一塊，不能簡單把民進黨員和台獨分子畫上等號，民進黨員不全是台獨。「如何把民進黨內的台獨勢力和理性務實的溫和派分開，採取不同對策至關重要。」

至於國民黨，王在希認為其主要問題是失去黨魂，雖承認九二共識，但核心是一中各表，對統一並不積極。他直指，「不能把實現統一的希望寄託於國民黨，不能把扶持國民黨上台作為對台工作的一項任務，不能把國民黨在選舉的輸贏作為衡量大陸對台工作成敗的標準。」但他還是肯定國民黨堅持九二共識、反對台獨的立場。

王在希表示，大陸不應太在乎台灣選舉誰上誰下，不能押寶哪個政黨，「應該以我為主，化被動為主動，謀求統一進程。」大陸應保持戰略自信和戰略定力，因為大陸的綜合實力在經濟、軍事上占絕對優勢，解決台灣問題能力的主導權在大陸一方。他強調，要把爭取台灣民心作為對台工作根本任務，「不是搞形式主義，辦幾場論壇或研討會就夠了」。

(中國時報)