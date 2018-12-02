李四川當賣菜郎 赴深圳行銷新北

2018年12月02日 04:10 中國時報 呂佳蓉／深圳報導

新北市副市長李四川1日出席在深圳舉辦的2018台灣創藝生活節。李四川提到，九合一選舉剛結束，現在台灣最夯的一句話就是「東西賣得出去，人進得來」，這次來深圳他扮演「賣菜郎」的角色，要藉由這個平台把新北市的農產品、伴手禮賣出去，並稱希望不只新北市，全台灣產品都能銷到大陸來。

2018台灣創藝生活節除了邀請台灣經典小吃、手工藝品、農特產品以外，場內亦展出了「新北市專區」，這也是新北市第一次來該活動參展。由於台灣結束地方選舉不久，大陸媒體十分關注未來藍營執政的縣市會如何與大陸做交流。

對此李四川說，拚經濟是所有台灣首長第一要件，拚經濟不能排除大陸市場，因此未來會往這條路來走；新北市新科市長侯友宜也會秉持兩岸和平交流，歡迎大陸同胞來新北旅遊、投資、買伴手禮。

李四川表示，台灣有很多農產品，內銷人口沒有那麼大，雖然希望風調雨順，但農產品豐收價錢又不好。在選舉期間他曾到台東去輔選，台東的鄉親跟他說，這次投票要投釋迦一票，也就是投水果一票，誰可以把東西賣出去就要支持那位候選人。

李四川說，現在台灣最紅的就是「賣菜郎」，此次到深圳也是扮演該角色，將台灣產品銷到大陸來。而兩岸本就是一家親，所有東西都可以往來、交流。此外，昨日晚間李四川也會見了深圳市委常委林潔，談及棒球交流事宜。

(中國時報)