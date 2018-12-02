李四川當賣菜郎 赴深圳行銷新北

友善列印
中國時報
呂佳蓉／深圳報導

新北市副市長李四川1日出席在深圳舉辦的2018台灣創藝生活節。李四川提到，九合一選舉剛結束，現在台灣最夯的一句話就是「東西賣得出去，人進得來」，這次來深圳他扮演「賣菜郎」的角色，要藉由這個平台把新北市的農產品、伴手禮賣出去，並稱希望不只新北市，全台灣產品都能銷到大陸來。

2018台灣創藝生活節除了邀請台灣經典小吃、手工藝品、農特產品以外，場內亦展出了「新北市專區」，這也是新北市第一次來該活動參展。由於台灣結束地方選舉不久，大陸媒體十分關注未來藍營執政的縣市會如何與大陸做交流。

對此李四川說，拚經濟是所有台灣首長第一要件，拚經濟不能排除大陸市場，因此未來會往這條路來走；新北市新科市長侯友宜也會秉持兩岸和平交流，歡迎大陸同胞來新北旅遊、投資、買伴手禮。

李四川表示，台灣有很多農產品，內銷人口沒有那麼大，雖然希望風調雨順，但農產品豐收價錢又不好。在選舉期間他曾到台東去輔選，台東的鄉親跟他說，這次投票要投釋迦一票，也就是投水果一票，誰可以把東西賣出去就要支持那位候選人。

李四川說，現在台灣最紅的就是「賣菜郎」，此次到深圳也是扮演該角色，將台灣產品銷到大陸來。而兩岸本就是一家親，所有東西都可以往來、交流。此外，昨日晚間李四川也會見了深圳市委常委林潔，談及棒球交流事宜。

(中國時報)

王在希：爭取台灣民心 別押寶政… 老布希回信 記者「震撼到從椅上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。