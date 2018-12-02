老布希回信 記者「震撼到從椅上滑下」

2018年12月02日 04:10 中國時報 李承陽 ／台北報導 ／台北報導

美國第41任總統老布希（George H. W. Bush）30日深夜於德州休士頓辭世，享壽94歲。卸下美國總統一職的老布希，曾在1994年12月祕密訪台，當時他從下榻的君悅飯店走出來，接受現任東森新聞雲執行董事黃寶慧簡短訪問；事後黃寶慧轉交了一封感謝信，這位經歷蘇聯解體、擊敗伊拉克並實施經濟制裁的強勢美國總統，竟寄來了一封親筆回信，黃寶慧昨憶起這段往事時說：「我震撼到從椅子上滑下來！」

黃寶慧當年在君悅飯店苦苦守候老布希，但他步出飯店時，上前欲採訪的黃寶慧卻被高頭大馬的保鑣擋住，老布希看見緊張的情況，竟先主動上前對她打招呼，黃寶慧向他提出「反對黨候選人陳水扁贏得首都之戰，破天荒成為台灣第一位民進黨籍台北市長」的看法時，老布希立刻回應：「民主在台灣得到見證，我們在美國每個人都尊重台灣人民的選擇，不管誰輸誰贏，我們都予以尊重。」

隔天黃寶慧前往國宴現場試圖訪問，最後卻被擋在門外，只能透過美國在台協會（AIT）一名外交官之手，轉交感謝信給老布希，沒想到，她10天後收到老布希從美國寄來的親筆信，信上充滿溫情地寫著：「很高興接受妳的訪問，如果我事先知道，我的專訪對妳有多重要，我會願意和你聊更多。」這封信成為她至今的珍藏紀念與職場動力。

此後，黃寶慧便跟老布希家族搭上橋梁，雙方常以書信、電子信件聯絡，「布希家族都很親切，很多事都不假他人之手。」回憶跟老布希的一面之緣，黃寶慧形容：「他是一位熱情主動朝我走過來的總統，與人互動有溫度的長者，因為他的一封信，展開我對各國領袖訪問的旅程、撰寫新書《我和總統面對面：黃寶慧與世界領袖的十次對話》，我也寫信跟老布希說過，會用生命保護保護那封信。」

(中國時報)