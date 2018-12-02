老布希回信 記者「震撼到從椅上滑下」

二次世界大戰期間曾擔任美國海軍魚雷轟炸機飛行員的前美國總統老布希，年邁時仍多次從事高空跳傘活動。圖為2007年11月10日，他在「黃金騎士」跳傘隊一位成員陪同下，在德州大學城上空從天而降的鏡頭。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

美國第41任總統老布希（George H. W. Bush）30日深夜於德州休士頓辭世，享壽94歲。卸下美國總統一職的老布希，曾在1994年12月祕密訪台，當時他從下榻的君悅飯店走出來，接受現任東森新聞雲執行董事黃寶慧簡短訪問；事後黃寶慧轉交了一封感謝信，這位經歷蘇聯解體、擊敗伊拉克並實施經濟制裁的強勢美國總統，竟寄來了一封親筆回信，黃寶慧昨憶起這段往事時說：「我震撼到從椅子上滑下來！」

黃寶慧當年在君悅飯店苦苦守候老布希，但他步出飯店時，上前欲採訪的黃寶慧卻被高頭大馬的保鑣擋住，老布希看見緊張的情況，竟先主動上前對她打招呼，黃寶慧向他提出「反對黨候選人陳水扁贏得首都之戰，破天荒成為台灣第一位民進黨籍台北市長」的看法時，老布希立刻回應：「民主在台灣得到見證，我們在美國每個人都尊重台灣人民的選擇，不管誰輸誰贏，我們都予以尊重。」

隔天黃寶慧前往國宴現場試圖訪問，最後卻被擋在門外，只能透過美國在台協會（AIT）一名外交官之手，轉交感謝信給老布希，沒想到，她10天後收到老布希從美國寄來的親筆信，信上充滿溫情地寫著：「很高興接受妳的訪問，如果我事先知道，我的專訪對妳有多重要，我會願意和你聊更多。」這封信成為她至今的珍藏紀念與職場動力。

此後，黃寶慧便跟老布希家族搭上橋梁，雙方常以書信、電子信件聯絡，「布希家族都很親切，很多事都不假他人之手。」回憶跟老布希的一面之緣，黃寶慧形容：「他是一位熱情主動朝我走過來的總統，與人互動有溫度的長者，因為他的一封信，展開我對各國領袖訪問的旅程、撰寫新書《我和總統面對面：黃寶慧與世界領袖的十次對話》，我也寫信跟老布希說過，會用生命保護保護那封信。」

(中國時報)

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