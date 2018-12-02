不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－太子宮鬥上位 沙國王室 步步驚心

2018年12月02日 04:10 中國時報 蔡鵑如／綜合報導

卡舒吉命案重創沙烏地阿拉伯國際形象，被指在幕後操盤行凶的沙國王儲穆罕默德（右二），10月底和國王薩曼（右一）接見卡舒吉之子。西方媒體盛傳，穆罕默德可能遭拔除王儲。（美聯社）

爾虞我詐的宮鬥劇人氣居高不下，殊不知現實世界中，宮廷廝殺的血腥暴力，遠非虛構影視作品能及。沙烏地阿拉伯異議人士卡舒吉慘死，幕後黑手直指沙王儲穆罕默德。這位揮舞改革大旗，塑造沙國現代化形象的儲君，在開明表象外，是個打擊異己的狠角色。他為了上位固權，在去年以深沉心機逼退王儲，並讓一干年長親王淪為階下囚的故事，堪稱中東版「玄武門之變」。

玄武門之變 心狠手辣

2015年1月，薩曼繼任國王。上任3個月後，先免去異母弟穆克林的王儲之位，改立姪子納伊夫，去年6月又拔掉納伊夫，改立親生子穆罕默德為王儲。薩曼年事已高，30出頭的穆罕默德可望成為史上最年輕的國王。

納伊夫遭撤換1個月後，《紐約時報》驚爆罷黜王儲內幕，真相竟是一齣精心謀畫的逼宮大戲，運籌帷幄的，是這個表面開明達理，其實心狠手辣的新貴太子爺。

這是一部心機和謀略組合的完美劇本，先祭出抹黑、脅迫，耗損對方戰力後再動之以情招降，加上宮中內應與國王默許，閱歷豐富、國際形象穩健的納伊夫，豈有不垮台之理。

鴻門宴奪權 整肅異己

事發當晚，納伊夫被騙參加鴻門宴後，悲劇就此注定。納伊夫手機被沒收，官員逼他放棄王儲和內政部長職務。納伊夫起初抵死不從，但隨時間一分一秒過去，糖尿病纏身、健康欠佳的納伊夫身心俱疲。穆罕默德安排的宮廷官員也向執掌王室繼承同意權的效忠委員會告狀，稱納伊夫藥物成癮，不適合當國王。

在6月21日黎明降臨前，納伊夫就範。穆罕默德親吻堂兄的手，人民一覺醒來，迎來王儲換人的震撼彈。納伊夫被迫裸退，遭幽禁在紅海濱宮殿內，侍衛都是新王儲人馬，確保他無力反撲。

5個月後，沙國王室再掀宮廷鬥爭，薩曼成立反貪腐委員會，穆罕默德展開迅雷不及掩耳的大整肅。億萬富豪「中東股神」阿瓦里德、掌理精銳衛隊的米提布等十多位親王，和近40名政要全遭拘禁，為防親王落跑，安全部隊甚至出動阻止私人飛機起飛。

但此舉無關肅貪，而是鞏固王儲在王室、財政和軍事的獨一無二地位，掃除外交與對內政策的絆腳石。穆罕默德備受薩曼寵愛，積攢大權，但決策和行事不受其他年長親王認同，他不如把這些芒刺除掉。

卡舒吉命案 名聲掃地

年輕王儲宮鬥手腕一流，但也迅速在國際間積累仇恨值。他對加拿大呼籲釋放維權人士不滿，怒斬雙方關係，沙國在葉門發動血腥戰爭，他主導挾持黎巴嫩總理並迫對方下台，而捅出卡舒吉命案大樓子，更令沙國名聲掃地，蒙受沉重外交壓力，也讓穆罕默德苦心打造的開放改革領導人形象，瞬間破功。

穆罕默德多次喊冤，表達對卡氏的哀悼，但王室內部對他的信任正分崩離析，更換王儲傳聞滿天飛。他一年前用盡心機博來的儲君大位，如今已

岌岌可危。

(中國時報)