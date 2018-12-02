尼泊爾皇宮的愛情與死亡

2018年12月02日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

尼泊爾國王畢蘭德拉（左後二）一家慘遭滅門，直接導致君主立憲政體在2008年垮台。圖左起為官方報告中開槍殺害全家並自殺身亡的狄潘德拉王儲、國王、尼拉詹王子、王后艾西瓦雅、以及施魯蒂公主。 （摘自多維新聞）

尼泊爾王室滅門血案

尼泊爾王儲狄潘德拉（上）希望迎娶喜歡的女孩─前外交暨財政部長拉納的女兒狄芙亞妮（下）為妻，但王后另有人選，強烈反對兒子的意願，狄潘德拉2001年6月1日，持槍在王宮大開殺戒，釀成10死悲劇。（美聯社）

王室為接班自相殘殺罄竹難書，滅門悲劇更令人不勝唏噓。近代最血腥的宮廷滅門慘案距今不到20年，發生在世外桃源尼泊爾。2001年，29歲王儲因無法與相愛女子成婚，酒後大開殺戒，父母（國王伉儷）、弟弟妹妹等親人命喪槍下，他再自殺一了百了。這場屠殺釀成10死，更導致尼泊爾王國在2008年垮台。

不被祝福的愛情釀殺機

2001年6月1日，棲息在巍峨喜馬拉雅山腳的尼泊爾，靜謐一如以往。首都加德滿都的幽暗窄巷內，幾個醉漢哼著不成調的小曲，街上只有巡警棍棒在地上叩叩輕敲，和野狗的低吼。但這樣的寧靜，只是腥風血雨前的假象。

每月第三個周五在納拉揚希蒂王宮的晚宴，是王室傳統。案發前國王畢蘭德拉引領賓客移駕大廳喝茶，在那之前，王儲狄潘德拉已幾杯黃湯下肚，為婚姻大事和父母嚴重口角。寡言的他性子執拗，無論王后如何反對，就是要娶深愛的女孩為妻。畢蘭德拉警告王儲，若不服從王后意願，就拔掉他的儲君地位，並喝斥他「去躺好，冷靜點」，弟弟們半拖半拉把他弄回房休息。

國王一家10條人命滅絕

王儲沒有冷靜，他選擇玉石俱焚。他帶著渾身酒臭，穿著軍裝，拎著上膛的HK-MP5衝鋒槍和M16步槍踹門而入，在滿屋貴族搞不清怎麼回事前，狄潘德拉瞄準父王射擊，對姑姑和上前阻止的叔叔開槍，再追到庭園，對母親和弟弟扣下扳機。幾十秒光景，9條人命倏然而逝，汨汨鮮血濕透了厚重的地毯。

保鑣衝入護駕但為時已晚。狄潘德拉自知大勢已去，拔槍對準太陽穴自戕，但未馬上斷氣。國王駕崩後陷入昏迷的王儲繼任為王，撐了3天傷重不治。為了不被祝福的愛情，畢蘭德拉一家幾乎滅絕，子女全無活口。

已故國王、王后在遇害後次日火化，成千上萬民眾列隊哀悼，隊伍所經之處有人泣不成聲，暈倒，一夜巨變讓人猝不及防。狄潘德拉死後，叔叔賈南德拉登基。

末代沙皇後最血腥悲劇

官方確認槍擊案為王儲一人所為，起因是槍枝走火，當然難以服眾，民間不信他會為愛瘋狂至此。賈南德拉加冕當天，群眾上街示威，為無法發聲的狄潘德拉討公道，要求揪出真凶。

這是1918年俄國末代沙皇一家7口遭秘密警察處決後，最血腥的王室滅門悲劇，它拖累經濟成長和觀光，更導致君主政體垮台。賈南德拉即位後行軍法統治，2006年尼國爆發反政府暴亂，他被迫成為象徵性領導人，制憲大會2008年宣告廢除君主政體，建立共和國。血案近20年後，陰謀論仍沸沸揚揚，沾滿血腥的王宮也改為博物館，人事全非。

(中國時報)