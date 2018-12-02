科威特風暴 內閣逼君主交權

2018年12月02日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

2006年，科威特國家元首賈比爾，在纏綿病榻多年後過世。儘管他隨時可能離世並不意外，但他逝世後科威特的接班風暴進入白熱化階段，兩派勢力邊辦喪事邊鬥爭，直到半個月後國家危機才宣告解除。

賈比爾的堂弟薩德王儲自動接掌埃米爾（Emir，國家元首），賈比爾的異母弟、首相薩巴赫則成王儲熱門人選。薩德高齡75歲，多病纏身，他孱弱到甚至得坐著輪椅出席堂兄喪禮。果然，他繼位6天，科威特政局就發生戲劇性變化。

薩德要求議會安排宣誓就職的繼位儀式，但首相薩巴赫內閣卻下手啟動憲法程序，以薩德健康欠佳為由，打算表決解除他的元首職務，一場由接班引爆的王室派系鬥爭，自此浮上檯面。

薩巴赫援引的憲法條文理直氣壯，「埃米爾若因健康等因素無法完成職責，政府有權把情況提交議會，若三分之二議員認定埃米爾不適任，職權必須轉交王儲或政府領導人。」

此舉形同逼退薩德，薩巴赫一方心意已決，把薩德的醫療報告交給議會，還找醫生到場，提供議會在表決時諮詢之用。

科威特的統治家族分賈比爾和薩利姆兩派，王室主要成員來自賈比爾派，當然支持薩巴赫繼任，薩德則隸屬薩利姆派。薩巴赫家族統治科威特已逾2百年，埃米爾來自賈比爾派，王儲就由薩利姆派出任。剛過世的賈比爾是第10任埃米爾之子，薩德是第11任埃米爾之子，由他繼任名正言順，但薩巴赫無法服氣。薩德身體孱弱，薩巴赫多次代他出席重大會議，早已握有實權，薩巴赫的人馬更指，薩德衰弱到連誓詞都唸不了，如何撐完宣誓儀式，因此應解除其埃米爾職務。

1月24日，形勢不如人的薩德被迫放棄王位，宣誓儀式變成退位日，他淪為科威特史上在位最短的君主，只當了10天埃米爾。5天後，科威特國會無異議通過由薩巴赫出任埃米爾至今。

(中國時報)