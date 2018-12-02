不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－穿梭時空 漢服原來這麼美

2018年12月02日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北—西安報導 ／台北—西安報導

盛唐美女和你想像的不一樣，透過專家的研究與復原，讓現代人能「一親芳澤」。（圖片：裝束復原小組提供）

髮飾與妝容，衣著與體態，沒有一個朝代、年代的美學是相同的。（圖片：裝束復原小組提供）

回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色，裝束復原小組傾洪荒之力，還原傾城傾國的姿色。（圖片：裝束復原小組提供）

「漢服原來這麼美！」近年拜大陸影視劇在服裝造型上的考究，一般觀眾對漢服的認識，從配色、服裝、頭飾、耳飾等裝束到審美視角，都有了不同的認知。兩岸國學名家龔鵬程則指出，大陸近年漢服熱，年輕人穿著漢服街拍者大有人在，而漢服背後所呈現的「正三角」審美，也與西方的「倒三角」大不相同。

代表出席中日韓傳統服飾展，大陸裝束復原小組的巧扮之下，讓許多人驚為「從壁畫裡走出來」，這個小組自2007年成立，11年來以考古的精神復原了200多套中國正統漢服，小組的美術組組長胡曉指出，復原漢服最難的，在於之前從未有人做過，這從零到一的過程，全靠反覆不斷地嘗試。

「因為從沒有人做過，不論是從壁畫、古畫中尋求漢服復原，需要集結很多不同領域的專才」胡曉指出，自己是專攻國畫裡的人物畫，又因為參與唐墓壁畫人物研究而投入漢服復原，希望以趨近百分之百的程度來完成漢服的復原，胡曉表示其中需要美術史、考古、服裝、禮儀、傳統美學等一整個系統共同運作支持。

從無到有 11年還原200套

隨著漢服熱，許多漢服愛好者成群結隊地像是辦嘉年華般，穿著漢服走入當代生活，從婚禮、畢業典禮到街拍均可見著漢服的身影。「從第一眼只覺得好看，到有本有源且穿上身很合理，最花時間的是不斷地試。」胡曉說，從傳統衣料的草木染色到手工的編、織工藝，漢服復原小組一直在大江南北尋找最接近的面料或工藝，以期能復原出最仿古的結構和花紋。

「有的工藝，現在確實是做不出來了」說來成趣，以古代素紗單衣來說，現在做不出來的原因是「現在的蠶都是四眠蠶，養得很肥壯，吐的絲比較粗；古代都是三眠蠶，那種細絲做出來的薄度，現在是再做不出來了。」漢服復原小組可以花上幾個月時間走訪幾乎失傳的工藝，「像戰國的扇子，由出土文物去復原，最後在浙江偏遠小鎮找到保存的編法和工藝。」

蠶多一眠 古絲宣告失傳

即使是古代的服裝，穿上現代人的身上也需要「合理」，胡曉說：「如果穿上身覺得哪裡不舒服，那古人也是一樣的，必須調整至合理。」可知不論哪朝哪代，服裝的舒適合理仍是最基本的指標。此外，「健康美其實是仕女畫中的主流」胡曉指出，或許古代也有部分時尚流行是今人看來較奇特的，但不論是《搗練圖》或《歌舞圖》，古人不論階層對健康美的追求，其實與今人無異。

(中國時報)