古人不畫眼線 戲裡媚娘妝很大

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中國時報
／台北—上海報導

兩岸熱播的《延禧攻略》、《如懿傳》讓觀眾都注意到了漢族「一耳三鉗」的裝束，滿頭的點翠、華麗的護甲套，甚至乾隆時是否便流行「莫蘭迪色」都成了受關注的熱門議題。

上海戲劇學院舞台美術系教授，專攻古代妝飾的李芽則指出，影視劇仍難免因應當代審美而有所改良，一些考據的功夫或許仍未到位，但仍有朝細膩考究的趨勢。

李芽比較中、西方審美標準「因相貌五官本就不同」而各異，希臘、埃及以降多重眼妝，將眼線描滿描粗十分常見，但「中國古畫中可發現，中國女子自古是不畫眼妝的，基於含蓄保守的氣質，喜歡小而圓潤的櫻桃小口。」因此在中國的傳統妝容上多講究薄透，甚至運用中醫典籍「美養兼顧」，欣賞由內而外散發的潤透感，在服裝上也多半喜歡流線、內在飄逸的性感，與西方束腰、露胸、豐臀，張顯第二性徵的風格大不同。

「因應影視效果需要，沒有哪個戲的妝容是不畫眼妝的」李芽指出，又如「一耳三鉗」僅限於滿人貴族，漢族是沒有這樣的傳統的；她又指出，如《武媚娘傳奇》等唐朝影視劇，人物造型往往不會少了大大的耳飾，但事實上「唐人是不戴耳環的，漢族自宋朝後女性才普遍戴耳環，此前僅邊境少數民族才會戴耳環。」

又如在《通天神探狄仁傑》系列電影中，武則天的扮相中有著獨特的「蛾眉」，李芽指出：「這應是參考了《簪花仕女圖》，比較是五代的造型，尤其這樣的眉型多半是搭配居家造型，與穿上正裝朝服的武則天其實不太搭。」

不論戴不戴耳環，化什麼樣的眉型，李芽指出，妝容裝束都是時代、社會環境的產物，如女子開始戴耳環是程朱理學興起後，主張男女有別所致，是在看影視劇之餘解讀時代的趣味細節。

(中國時報)

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