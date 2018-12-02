回歸傳統二次設計 時尚旗袍夠潮

李迎軍的旗袍設計回歸傳統片布及十字型結構。（李迎軍提供）

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中國時報
／台北—北京報導

近幾十年來華人日常衣著也幾乎全盤西化，許多人認為中國的服飾不具備「現代性」，自然也沒有延續的可能，但清華大學美術學院副教授李迎軍則挑戰以中國傳統的「片布」和十字型結構造型，做出具當代時尚感的裝束。

李迎軍指出，西式服裝追求的是強型的塑形，因此用剪裁、立體造型使得西服在穿上後不會因為穿的行為而改變，但中國傳統服飾文化追求的卻不是固定的服裝形態，而是使服裝在穿著前與穿著後呈現不同的狀態，注重不同的人穿上後賦予服裝的「二次設計」，其中蘊含的是服裝適應人體、順應人體的著裝觀念。

李迎軍以民國時期的旗袍為例，「自衣領向下自然地由肩部垂落，肩部的服裝因為人體結構而產生一定的褶皺。」也使得衣料順應了著裝者的肩寬而呈現柔和的肩線，與西方刻意塑造的肩形截然不同，因此在他設計的服裝中，便運用一片布的十字形結構法，回到傳統旗袍平面化的結構來表達立體的造型。

「在思考傳統和當代的這種關係裡，又融入一些小的細節，和很多非遺傳承人合作，用了潮繡、蜀繡和緙絲做的一些現代化的設計。」李迎軍表示自己希望把傳統手工藝轉化成當代的語言，讓蘊含獨特中國傳統製衣智慧與哲學思考的十字型結構造型手法，仍具現代性與未來性。

(中國時報)

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