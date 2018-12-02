不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－網紅祖師爺 安迪沃荷來了

2018年12月02日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

瑪莉蓮．夢露。（時藝多媒體提供）

網紅當道，新媒體時代來臨，但其實普普藝術家安迪‧沃荷早在半世紀以前就預言未來「人人都會出名15分鐘（Everyone will be famous for 15 minutes.）」，明年1月登場的《安迪‧沃荷 - 普普狂想特展》，推出歐洲及台灣藏家精選展件，將展出百餘件代表性作品。

翻轉傳統 把肖像當面具

名人肖像向來是安迪‧沃荷最吸睛也最受爭議的創作系列，他把自己的工作室名為「工廠」翻轉了傳統認為肖像是用來捕捉人物本質的想法，認為肖像其實是為了展示一種公眾身分的一副面具。包括瑪莉蓮．夢露、毛澤東、貓王等名人均曾被他入畫，且一如可口可樂、濃湯一般，像是產品一般由局部的、鮮明的色調構成，而安迪‧沃荷也不自命藝術大師，而是更像組裝生產線的「勞工」，複製這些名人的面孔。

此次《安迪·沃荷─普普狂想特展》中便有安迪．沃荷一系列運動明星創作：拳王阿里、巴西球王比利、美式足球傳奇名將O. J. 辛普森、籃球明星天鉤賈霸等，均曾活躍於大眾媒體，已然成為深植人心的記憶與符號，而安迪．沃荷運用照相絲網印刷的肖像，也使得普普藝術的名人肖像成為60年代有別於其他時代，反映出對名人文化的嘲諷。

自拍始祖 把自己當標籤

對自我肖像的呈現，一如自己複製的名人，安迪·沃荷也把自己規格化，像是貼在產品上的標籤般，無限制的自我複製、再現於作品中，且就某種意義上來說，他的照片儘管多是由合作夥伴拍的，但都可稱之為「自拍」，因為他習慣所有拍照的角度和姿勢都是由他決定。

10年前時藝多媒體首度引進安迪‧沃荷的普普藝術展，明年再次來台，則更強化了「名人肖像」和「雜誌與唱片封面設計」主題專區，觀眾可看到更完整、更多面向的安迪‧沃荷。

(中國時報)