原版插畫 小龍女就很小籠包

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中國時報
／專訪

一代武俠小說宗師金庸上月辭世，迄今將滿月，華人圈各項對他的憑弔與紀念絡繹不絕，近日台灣遠流出版社在台北華山創意園區舉辦金庸紀念展，金庸相關作品藏家、香港金庸館特約研究員邱健恩來台觀展也指出，金庸小說已隨著「自力輪迴」與「他力轉生」而成為金庸現象。

曾在台大念中文系，現任香港中文大學專業進修學院講師，邱健恩自上世紀90年代起，陸續在港、台舊書攤收金庸小說和漫畫，2005年朋友在新加坡為他收到一套1959年《明報》出版的110冊《神鵰俠侶》，「當時還不知道那是大家都在找的版本！」當時約莫3萬台幣入手的一套書，現在行情已飆至40萬台幣上下。「對我而言，更看重的是文獻價值。」

邱健恩的收藏如今大多借給香港文化博物館的金庸館展出，他自己最珍視的是金庸早期小說，一如《明報》連載時多有插畫，而那些插畫十分接近金庸自己對角色的設定，後期小說往往把插畫取消，在他看來「盡可能呈現當時連載樣貌的版本，更接近金庸觀念中自己的作品。」邱健恩也替陳妍希飾演的小龍女「平反」指出：「看最早期連載的插畫會發現，小龍女就是很『小籠包』。」

邱健恩認為，相較於古龍、梁羽生，金庸作品最容易被改編的原因在於「內容豐富，包含的中國文化元素也最多，展示出來的畫面最好。」從武功套式「降龍十八掌」、「乾坤大挪移」到融入佛、道思想，都是華人能理解、想像的描寫。此外，邱健恩認為金庸最值得佩服之處在於「自力輪迴」，即自己對作品的再三修潤。

「從不同版本，可以看出金庸花很多時間在文字上，十分看重小說的語言。」邱健恩比較不同版本，發現金庸有時甚至是標點也細細推敲，認為這也是金庸小說能夠歷久彌新的原因之一，「雖是半文白，但恰到好處，渾然天成。」

(中國時報)

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