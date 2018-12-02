台中市西區－羊肉爐滋補暖胃

2018年12月02日 04:10 中國時報 張妍溱 ）

天氣冷颼颼，來鍋熱騰騰的羊肉爐，補氣又暖身！台中市公益路專賣土羊肉的老店「呂記正宗岡山羊肉爐」，是老台中人都熟知的好滋味，天氣愈冷，店內人潮愈熱絡，古早味的當歸羊肉爐，成為必點人氣商品，全店1年僅休2天，滿足隨時想吃羊肉爐的饕客。

呂記採純土羊肉，當歸羊肉爐湯頭用10幾種藥材與大骨熬煮10小時以上，濃郁藥膳味撲鼻而來，湯頭不燥不烈、羊肉不腥不羶，新鮮羊肉片或羊肉塊搭配店內特製沾醬，口感極佳。老闆呂岷儒說，開業迄今35年，僅此一家別無分店。

呂岷儒說，羊肉爐內帶皮帶筋羊肉塊、口感Q彈、有嚼勁，是老饕的最愛；喜歡軟嫩口感的人則可選用羊肉片；藥膳湯頭清爽，搭配薑絲去除羊羶味，再加入高麗菜、金針菇，讓湯頭更加鮮甜，另外還有羊睪丸、羊腳筋、羊心、羊雜、羊肚等食材，不少老饕都會點滿一桌，盡情享用「全羊大餐」。

呂岷儒指出，為配合到店裡消費客群喜歡的口味，店內總共提供約10種不同湯頭的羊肉爐及火鍋，湯汁愈滾愈香，不論春夏秋冬，男女老幼皆可食用，是補氣養身的最佳食補。

地址：台中市西區公益路184號

電話：（04）23271265

營業時間：上午11點半至凌晨2點，僅除夕、大年初一公休

售價：當歸羊肉爐350元

(中國時報)