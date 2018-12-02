清湯淡雅 一個人也能盡情吃

2018年12月02日 04:10 中國時報 洪榮志 ）

國人熟悉的羊肉爐大多以藥膳或紅燒料理，但營業超過20年的台南市「朝」現宰羊肉店，卻以清湯羊肉爐征服眾多老饕的胃。業者李家銘表示，由於清湯羊肉爐味道清甜、溫和，一年四季都開賣，不必等到冬季才吃得到，頗受消費者歡迎。

原在台中賣飲料的李家銘，8年前因「朝」現宰羊肉店的前老闆準備退休，在家人鼓勵下，毅然返鄉接手經營；儘管是新手業者，但在老店家經營10多年的穩固基礎下，仍維持高人氣。

李家銘說，有別一般藥膳、紅燒羊肉爐，以中藥材或醬汁調味去除羊羶味，清湯羊肉爐等於是「直球對決」，羊肉好壞一吃就知道，一點都馬虎不得。

為烹調出沒有羶味的羊肉，李家銘精選台南關廟的本土羊，還指名處女羊或太監羊，帶皮切塊做為清湯羊肉爐食材，另加上菜頭、高麗菜，中和肉食的燥熱；至於羊肉爐中重要的清湯，更是羊大骨熬3、4個小時的高湯。

除了頗受好評的招牌清湯羊肉爐外，全羊部位也都吃得到，不少客人也會呼朋引伴加點羊雜、羊心、羊肚等；若一個人前來，也可以點1人份的羊肉爐，搭配白飯，同樣能享受美食。

地址：台南市南區健康路二段245號

電話：（06）2639647

營業時間：下午3點半至晚間10點，周二公休

售價：清湯羊肉爐750元、1人份羊肉爐120元

(中國時報)