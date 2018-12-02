中藥熬煮 皮Q肉嫩香氣濃郁

2018年12月02日 04:10 中國時報 林縉明 ）

台北市天祥路的「下港吔」羊肉爐專賣店，招牌紅燒羊肉爐採用帶皮帶骨羊肉，以20幾種中藥材熬製的湯頭相當濃郁，帶皮帶骨的羊肉幾乎沒有羊羶味，肉質軟、皮Q彈，是老饕必吃店家之一；若不想到店裡人擠人，店家還提供宅配到府服務，適合冷冷的天氣一家人聚在一起大啖羊肉爐。

鄰近捷運民權西路站的「下港吔」羊肉爐專賣店，開業超過30年，使用紐西蘭、澳洲未滿10個月的小羔羊，肉質細嫩且較無羶味，招牌紅燒湯頭用20多種中藥材長時間熬製而成，搭配經「燙、炸、燉、炒、滷」處理的帶皮切塊三層肉，可以說是完美組合。

值得一提的是，招牌紅燒羊肉爐的三層羊肉，經多重程序處理的羊肉風味濃，但沒有腥羶味，鍋內還附帶金針菇、丸子、豆皮、蔬菜等配料，湯頭甘甜不膩。

店內綜合火鍋能夠一次吃到帶肉羊大骨、羊肋排及帶皮三層肉，其中羊肋排肉質是全羊中最嫩滑部分，是許多老饕指名的好滋味。

店內除了羊肉爐外，還有各式羊肉料理，像是蔥爆羊肉、苦瓜羊肉、烤羊排等可以選擇，絕對可以讓人飽餐一頓。

地址：台北市中山區天祥路18號

電話：（02）25367922

營業時間：上午11點半至凌晨2時

售價：招牌紅燒羊肉爐550元、綜合火鍋550元、三層肉鍋600元

(中國時報)