中藥熬煮 皮Q肉嫩香氣濃郁

台北市天祥路的「下港吔」羊肉專賣店紅燒湯頭是招牌之一，除了羊肉外，還有蔬菜、豆皮等配料。（林縉明攝）

友善列印
中國時報

台北市天祥路的「下港吔」羊肉爐專賣店，招牌紅燒羊肉爐採用帶皮帶骨羊肉，以20幾種中藥材熬製的湯頭相當濃郁，帶皮帶骨的羊肉幾乎沒有羊羶味，肉質軟、皮Q彈，是老饕必吃店家之一；若不想到店裡人擠人，店家還提供宅配到府服務，適合冷冷的天氣一家人聚在一起大啖羊肉爐。

鄰近捷運民權西路站的「下港吔」羊肉爐專賣店，開業超過30年，使用紐西蘭、澳洲未滿10個月的小羔羊，肉質細嫩且較無羶味，招牌紅燒湯頭用20多種中藥材長時間熬製而成，搭配經「燙、炸、燉、炒、滷」處理的帶皮切塊三層肉，可以說是完美組合。

值得一提的是，招牌紅燒羊肉爐的三層羊肉，經多重程序處理的羊肉風味濃，但沒有腥羶味，鍋內還附帶金針菇、丸子、豆皮、蔬菜等配料，湯頭甘甜不膩。

店內綜合火鍋能夠一次吃到帶肉羊大骨、羊肋排及帶皮三層肉，其中羊肋排肉質是全羊中最嫩滑部分，是許多老饕指名的好滋味。

店內除了羊肉爐外，還有各式羊肉料理，像是蔥爆羊肉、苦瓜羊肉、烤羊排等可以選擇，絕對可以讓人飽餐一頓。

地址：台北市中山區天祥路18號

電話：（02）25367922

營業時間：上午11點半至凌晨2時

售價：招牌紅燒羊肉爐550元、綜合火鍋550元、三層肉鍋600元

(中國時報)

清湯淡雅 一個人也能盡情吃 湯頭鮮甜 各部位都吃得到

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。