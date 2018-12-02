湯頭鮮甜 各部位都吃得到

2018年12月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ）

新北市新店區中興路「羊老大」創業逾10年，店內羊肉爐主打養身、清燉口味，湯頭利用大骨、蔬菜熬煮10多小時，完全不添加味精，喝起來鮮甜、清爽；羊肉則選用來自於台東的放山羊，好吃不油膩，是新店當地民眾熱愛的店家之一。

老闆娘林柔表示，創業初期與丈夫環島品嘗各地美食尋找靈感，再經過約3年研究，開發出專屬的「羊老大」料理，走全羊料理路線，想吃羊的哪個部位應有盡有，滿足饕客不同喜愛。

店內招牌主推「蒜頭薑片羊肉爐」，堅持料理要有益健康，有別一般羊肉爐的重口味，湯頭以大骨、羊骨、蔬菜等小火熬煮，經10多小時後，自然散發出鮮甜美味，絲毫沒有羊羶味，相當順口。

羊肉選用來自台東的放養山羊，在純淨無汙染的環境中自由奔跑長大，肉質更為可口，且店內羊肉全是新鮮溫體羊，經由政府檢驗合格的屠宰場，品質看得見。

除了蒜頭薑片羊肉爐，店內苦瓜乳腐羊、藥膳燒酒羊等，也是老饕常點的口味，私房料理還有薑麻炒羊肉、大燴羊雜、羊排、燒烤羊蹄等，不少其他縣市饕客特地來新店品嘗。

地址：新北市新店區中興路一段57-1號1樓

電話：（02）89112137

營業時間：下午4點至11點，公休日於臉書公告

售價：蒜頭薑片羊肉爐800元

(中國時報)