講究甜度 重現道地廣州口味

2018年12月02日 04:10 中國時報 陳慶居 ）

苗栗市中華路的「廣州羊肉爐海鮮餐廳」，老闆賴君然10幾年前在大陸廣州拜師學藝，學成後回到苗栗開店營業，讓喜愛羊肉爐的老饕，也有口福品嘗到廣州口味的羊肉料理，其中羊大骨更是內行老饕的最愛，店內常可看到顧客拿著吸管吸食大骨裡面的骨髓，甚至吸完後還忍不住吮指回味。

本身是海產批發商的賴君然說，10幾年前到大陸廣州洽商，品嘗當地的羊肉爐後，覺得風味不錯，便投入心血學習，了解關鍵配方和料理方式，料理出道地廣州口味後，才引進苗栗開店營業。

廣州羊肉爐使用簡單幾項中藥材，但講究增加甜度和風味，並未使用當歸等重口味的中藥材，避免破壞羊肉原始風味，另加入蘋果、椰子等，使湯頭帶有奶味，喝完還會回甘。

賴君然表示，廣州羊肉爐最精華的高湯，使用4、50斤的羊大骨燉熬至少4、5個小時，這些羊大骨更是內行老饕的最愛，店內常可看到顧客拿著吸管吸食骨髓。

他說，廣州人吃羊肉爐是先吃肉再吃青菜，但台灣吃法不同，因此他的羊肉爐和青菜通常同時入鍋，另順應老饕需求，也供應各類海鮮料理，讓顧客可同時品嘗山珍與海味。

地址：苗栗縣苗栗市中華路221號

電話：（037）262378

營業時間：下午4點至12點，周三公休

售價：羊肉爐450元、羊大骨和羊肉片各350元

(中國時報)