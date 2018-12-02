不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－太魯閣馬拉松 我奪男女雙金

2018年12月02日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

睽違8年太魯閣峽谷馬拉松全馬組冠軍再次留在台灣！2018雲朗太魯閣峽谷馬拉松賽1日落幕，台灣長跑好手黃素娥以3小時10分38秒成績奪下全馬女子組金牌，參加半馬的廖宣豪則以1小時11分33秒成績拿下金牌，為台灣留下2面金牌。

肯亞好手無緣金牌

太魯閣峽谷馬拉松繼2010年台灣選手蔣介文以7分之差拿下全馬金牌後，近年全馬、半馬賽事皆被肯亞選手橫掃，今年賽事男子組競爭激烈，日籍選手MARUYAMA TATSUYA成績2小時18分43秒逼退去年1、2名肯亞選手，終止肯亞勁敵衛冕之路。

黃素娥去年敗給2名肯亞好手，成績為第3名，今年捲土重來，成績較去年更快，一舉拿下全馬金牌，開心抱回8萬元獎金。

半馬男子組金牌廖宣豪是台灣體育大學學生，上月底才在新北市田徑公開賽奪下萬米決賽冠軍，太馬賽事再獲佳績，以1小時11分33秒奪得金牌；女子組則為美國籍Taili Ni，成績1小時33分01秒。

交管過久惹惱駕駛

2018雲朗太魯閣峽谷馬拉松賽昨清晨6時40分鳴槍開賽，42公里全馬、21公里半馬、12公里逍遙馬及5公里快樂馬間隔10分鐘分批起跑，總計參賽人數為1萬2812名選手，其中還有來自美國、日本、韓國、加拿大、新加坡、印尼、肯亞等38個地區國家的外籍選手832名，立委高金素梅也現身21公里半馬賽程。

賽事進行過程中，有民眾因不滿交管時間太久，引發民怨，主辦單位執行長張志強解釋，從合歡山至天祥管制站約50公里，1個月前就由警方、工務段協助交管公告牌放置，對於民眾不滿會列在檢討報告中，並與警方討論未來交管公告因應方式，盼能將影響減到最低。

(中國時報)