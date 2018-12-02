不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－花彩節 陶醉紫色仙草花海

2018年12月02日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園花彩節楊梅展區1日至9日於楊梅上湖派出所對面花田登場，今年加入農業新品種「桃園2號」的仙草花，紫色花田景觀結合百日草、波斯菊漸層花田，未開展就吸引眾多花粉拍照賞花，躍升美拍打卡的新熱點。

楊梅展區打卡新熱點

仙草花田是楊梅區農會積極開發的新亮點，結合楊梅區公所共同推廣，周邊還有仙草茶及花彩節限定版產品仙草霜淇淋等。楊梅區栽種的桃園2號仙草香氣芬芳，仙草有降火、解熱功效，仙草霜淇淋使用前端莖葉乾燥後磨粉，融合乳霜製成口味獨特的仙草霜淇淋，外觀猶如抹茶的淺綠色香醇濃郁。

市長鄭文燦表示，桃園花彩節邁入第4屆，楊梅區主打仙草花及漸層花海，紫色仙草花田宛如普羅旺斯的紫色薰衣草，吸引大批民眾前來拍照，楊梅區農會研發仙草系列產品更具特色，包括仙草茶、仙草茶餅、仙草凍等，期盼給民眾更多不同的感受，成為楊梅區最大特色。

花園童樂會兒童走秀

2日活動「花園童樂會」集結50位小天使走秀賽、ㄚ桃、園哥攜手KIWI姊姊唱跳見面會、DIY花皂免費體驗，溜小孩首選還能抽平板電腦；8日「玩美樂團」美拍打卡抽拍立得、免費體驗美拍神機；9日「圓滿家庭日」有客家一哥小鐘音樂會、花田音樂秀、桌上盆栽體驗，還有抽iPhoneX及東森山林度假酒店現金券。

(中國時報)