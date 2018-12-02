不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－蔡挺山手線 盧喊捷運才兩全

2018年12月02日 04:10 中國時報 陳世宗 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

新科台中市長盧秀燕上周公開指出，因預算考量將暫緩林佳龍所提的山手線，引發網友熱議！總統蔡英文1日到台中參加座談會，特向盧秀燕喊話「山手線是非常有前瞻性的建設，希望新當選的市長再好好想一想，有必要的話，後續見面再來討論意見。」盧秀燕說，若總統能保障捷運預算，又給山手線1000億經費，兩全其美欣然接受。

總統籲多想想 可討論

針對媒體提問盧秀燕暫緩山手線一事？蔡英文說，山手線是軌道建設，軌道建設對中部地區尤其重要，因為它是綠色運輸。我們希望能夠有山手線來帶動整個中部資源、人力種種的整合。林佳龍能夠提出這個政見，她認為是非常好，而且有前瞻性建設，也得到中央的支持。

蔡英文強調，她希望新當選的市長，未來的施政可以再好好想一想，有必要的話，後續見面再來討論意見。盧秀燕表示，「太好了！」本來很擔心，如果一樣的預算，又要做捷運，又要做山手線，怎麼辦？總有優先次序。

燕盼再撥千億 不排擠

盧秀燕指出，樂見總統有正面回應，在保障捷運預算情況下，又額外給我們山手線1000億元，我們欣然接受；希望2個重大建設都能兼顧不要排擠。

盧秀燕表示，她一當選就提出山手線問題引起中央重視，但山手線路線、預算至今還沒核定；如果總統釋出這樣善意，捷運也有，山手線也有，謝謝總統。

盧秀燕也喊話說，請總統特別交代行政院，盡快保障捷運綠線、藍線、橘線經費；山手線的1000億元也趕快核定路線、編列經費預算，「兩全其美，高興都來不及，謝謝總統。」

(中國時報)