不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－喜迎87歲 林百貨遊行慶生

2018年12月02日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

林百貨今年迎接87歲，連續5年以府城摩登大遊行舉行慶生活動，蔚為台南重要藝文盛事，今年配合台南美術館興建啟用在即、海安路推出街道美術為概念，遊行主軸定調為「台南藝起走」，1日下午原中國城到林百貨沿線中正路封街，500多人扮裝遊行、用美感為古蹟慶生。

今年主軸「台南藝起走」

1932年林百貨開幕，讓當時市民看見現代摩登的嶄新樣貌，2014年再開幕則讓大家看見深化文化藝術的全新百貨。林百貨重生開幕以來，迄已突破550萬人次到訪，觀光能量驚人。

尤其，每年12月生日慶「府城摩登大遊行」，更是台南重要年度藝文盛事，今年路線從昔日中國城出發走到林百貨，遊行隊伍打頭陣的是5位年輕學子扮裝的藝術家，包括帶動台灣版畫美學的西川滿、畫家陳澄波、郭柏川、台灣工藝之父顏水龍以及攝影家許淵富，呼應向藝術致敬的主題。

隊伍由林百貨店哥櫃姐舉旗優雅領隊，永福國小學生擔任小小店長，focus百貨今年將引進威秀影城，也配合把電影元素穿上身，有人扮成007、藝妓、瑪麗蓮夢露、甯采臣等電影人物，吸引民眾駐足圍觀打卡。

500人扮裝 創意上街頭

台南高商廣告科學生更以台灣工藝為出發，親手打造一座林百貨並抬著上街，展現府城學子創意。此外，今年遊行從2輪到4輪古董車都出現在街頭，包含古董腳踏車紳士騎行Tweed Run、威爾紳活團等在地團體響應，老車事務所也展出經典古董車，呈現台南仕紳生活美學。

林百貨總經理陳慧姝指出，從第1年到處請託、找人參加摩登遊行，今年一釋出遊行訊息就報名額滿，府城摩登大遊行不僅擴大在地藝文連結，也透過創意遊行呈現台南文藝復興。

(中國時報)