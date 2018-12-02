不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－心導管手術直播 馬偕秀實力

與廈門進行兩岸醫療交流的台東馬偕醫院醫療團隊。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

正在廈門舉行的海峽兩岸醫藥衛生交流協會心血管專業委員會第9屆年會，選定台東馬偕醫院於1日進行心血管介入性治療兩岸直播，並在示範操作過程中，與廈門大會現場專家們同步對話討論，希望藉此交流提升兩岸心血管介入性醫療技術，救治更多病患。

台灣介入性心臟學會協辦海峽兩岸心血管醫療技術研討會，昨天在廈門與台東兩地進行兩岸視訊直播，由台東馬偕醫院心臟科醫師王光德及花蓮慈濟副院長長王志鴻領軍，為3名病患施行心血管介入性治療。

精準檢測血流壓力

其中1名病患原本使用體外儀器判斷心血管狹窄程度已經剩下原來的一半，可能會造成心肌梗塞，但是馬偕醫療團隊使用iFR（瞬時無波形比率），透過裝有測量血流壓力和超音波攝影的心血管導絲線，伸入血管精準檢測血流壓力後，發現這名病人血流正常，只要服藥控制，不必裝昂貴的血管支架。

減少非必要支架手術

王光德表示，傳統上只要有血管阻塞超過50％的病人，就一定會接受心導管支架手術，但據統計其中卻有30％的病人是不需要安置支架的，該技術顛覆過去只要一發現心血管狹窄，就一定要裝支架的醫療觀念，不僅大幅節省病患不必要的裝血管支架開銷，同時也有健保給付，對東部經濟弱勢的病患來說是一大福音。

台東馬偕醫院強調，台東心導管手術在台灣已頗負盛名，如今與國際接軌交流，提升醫療技術讓台東的民眾能就近醫療；而這次海峽兩岸國際會議選擇台東馬偕為手術實況轉播醫院，更肯定了東馬心臟科在國內的地位，希望藉此交流能提升兩岸心血管介入性醫療技術。

(中國時報)

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